Hana Lasicová je hrdou mamou dvoch dcérok a nie ej žiadne tajomstvo, že je najlepšou kamarátkou Adely Vinczeovej. V partnerstve jej to klapalo dlhé roky, no láska na celý život z toho, žiaľ, nevznikla. Hana najnovšie priznala, že po jej boku je nový muž. A nie hocijaký. Oprášila totiž starú lásku spred 20 rokov.

Hana Lasicová Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

"Život mi pripravil rozprávkový scenár, aký by som sama považovala za prehnane sladký. No po 1,5 roku to už ďalej nemôžem a nechcem skrývať. Pred 20 rokmi som ako študentka v Manchestri chodila s jedným mužom, vtedy ešte chalanom. Bol to krásny vzťah, taký skvelý, že sme na to obaja celý život nezabudli. Lenže môj výmenný pobyt sa po roku skončil a vtedy neexistoval instant messaging, facetime a skype ešte ledva začínal. Snažili sme sa to udržať aj na diaľku, ale nakoniec sme sa v slzách nedobrovoľne rozlúčili. Stále sme zostali v kontakte, lenže sa akosi životne míňali. Jeho srdce odnieslo do Austrálie, ja som mala deti," rozpísala sa Lasicová na svojom profile na Instagrame.

Hana Lasicová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Hanu to však zrejme akoby k nemu stále ťahalo. "Po dlhých 18 rokoch som mu napísala, že naňho stále myslím. V podstate zo žartu! Odpísal, že on tiež. Stretli sme sa cez pol planéty v Prahe. A povedali si, že to opäť skúsime, napriek vzdialenosti, komplikáciám, deťom. Lebo to sa ani inak nedá, keď niekoho nosíte v duši dve dekády a nič z toho neodchádza, len to zreje. Zatiaľ nám to už toho 1,5 roka ide. A ešte krajšie než predtým. Neviem presne, čo bude, ale do budúcnosti sa pozerám s nádejou, pokorou a radosťou. Že všetko dopadne najlepšie, ako môže," dodala zamilovaná a šťastná Lasicová. A s fanúšikmi a priateľmi na sociálnej sieti sa pochválila aj s ich spoločnými zábermi. A dokonca vytiahla aj ten ich spoločný spred 20 rokov.