Herec Josef Abrhám (81) sa do pamätí ľudí už navždy zapíše ako záletný lekár Arnošt Blažej či falošný „vrchní” Dalibor Vrána. S milovanou Libuškou Šafránkovou († 68) spolu prežili neuveriteľných 45 rokov a bola mu nesmiernou oporou. Jej náhla smrť a jeho vážne zdravotné problémy z neho vysali všetky sily.

Josef Abrhám sa narodil 14. decembra 1939 vo vtedajšom protektorátnom Zlíne v Českej republike. Je pravnukom slovenského evanjelického farára a spisovateľa Jozefa Hollého. Po maturite sa nemohol pre kádrový posudok dostať na vysokú školu. Najskôr preto pracoval v znárodnenej rodinnej tehelni, aby potom mohol vyplniť do prihlášky na Vysokú školu múzických umení v Bratislave povolanie – robotník.​ Začínal v Divadle na Vinohradech, neskôr sa stal členom novovzniknutého Činoherného klubu a hral tiež na scéne pražského Národného divadla. V pražskom Činohernom klube exceloval v hrách Višňový sad, Strýček Váňa, Hráči, Revízor a iné.

Úlohy sa mu sypali

V 60. a 70. rokoch 20. storočia stvárnil Josef Abrhám mnoho pútavých úloh napríklad v snímkach Každý den odvahu (1964) od režiséra Evalda Schorma, Pension pro svobodné pány (1967) v réžii Jiřího Krejčíka. Objavil sa v snímke režiséra Jiřího Sequensa st. Partie krásného dragouna (1970) alebo v Herzovej Holke na zabití (1975). K jeho nezabudnuteľným rolám nepochybne patrí ústredná postava kníhkupca Dalibora Vránu v legendárnej komédii Vrchní, prchni! (1980). Veľký herecký talent predviedol Abrhám tiež v úlohe spisovateľa a dramatika Karla Čapka v životopisnej dráme Člověk proti zkáze (1989) v réžii Štěpána Skalského alebo ako slávny Jaroslav Hašek vo filme Velká cesta (1963) od režiséra Jurija Ozerova. Českého leva získal v roku 1993 za najlepší mužský herecký výkon roka vo filme Jana Hřebejka Šakalí léta (1993), kde predviedol opäť jednu zo svojich skvelých komických kreácií. Vynikol vo filmoch Všichni moji blízcí (1999) v réžii Mateja Mináča, Návrat ztraceného ráje (1999) v réžii Vojtěcha Jasného či v Hřebejkovej Kráske v nesnázích (2006).

Josef Abrhám Zdroj: čsfd

Záletný primár Blažej

Najznámejšou televíznou úlohou vyhľadávaného herca sa stala rola záletného lekára a neskôr primára ortopedického oddelenia Arnošta Blažeja v seriáli Nemocnice na kraji města (1977). Seriál sa dočkal aj pokračovaní s názvom Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (2003) a Nemocnice na kraji města – nové osudy (2008). „Tej roly sa už nezbavím. Do smrti budem pre divákov Blažej," povedal Abrhám.

1978 Nemocnice na kraji města. Nálepky prelietavého primára Blažeja sa už nikdy nezbavil. Zdroj: čsfd

Dva roky viedol dvojaký život

Keď mladučká Libuška Šafránková nastúpila do pražského Činoherného klubu, hral tam už o 13 rokov starší Josef Abrhám. A čoskoro preskočila iskra. Abrhám pokukoval po mladej pôvabnej kolegyni, hovorilo sa, že Šafránková hovorila, že raz si ho vezme. Chodili sa pozerať na predstavenia toho druhého. Až po nejakom čase si však prejavili lásku. Ich vzťah sa však začal netradične, herec bol totiž vo vzťahu s inou ženou a dva roky viedol dvojaký život. A nič netušiaca speváčka Naďa Urbánková sa o partnerovej nevere dozvedela pomerne potupne – od svojej kaderníčky. Dokonca sa mala z nešťastnej lásky pokúsiť o samovraždu. „Veľmi som sa zamilovala. Vydržali sme spolu 8 rokov. Nikdy sme sa nevzali, bol to však jeden z najdlhších vzťahov môjho života a z mojej strany určite najsilnejší. Len na ten rozchod nerada spomínam,“ uviedla Urbánková. Ale ako sa hovorí, čas je najlepší liek. Najväčšie sklamanie a bolesť nakoniec predsa len preboleli. Dokonca to, čo povedala Urbánková po smrti Šafránkovej, niektorých prekvapilo.

S Naďou Urbánkovou. Zoznámili sa v roku 1968 počas nakrúcania televízneho filmu Bahno. Zdroj: archív

„Už som im všetko odpustila. Oni dvaja si boli súdení. Bola to vôľa Božia, čo ich spojila," vyhlásila Naďa Urbánková, keď sa jej českí novinári pýtali pred víkendom na nebohú Libušku. „Libušku som si veľmi vážila, rovnako tak Josefa. Po čase som pochopila, že to boli ľudia, ktorí k sebe neuveriteľne patrili. Boli nesmierne podobní, talentovaní, boli proste ideálni. Josefovi je teraz asi hrozne. Patrili k sebe," prezradila Urbánková pre TN.cz. Hneď, ako sa dvojica rozišla, sa Abrhám oženil so Šafránkovou a onedlho potom sa im narodil aj syn Josef. Ten je dokumentárnym režisérom a v jeho réžii si Abrhám starší zahral sám seba v snímke Hotelier z roku 2013.

2014: Zaľúbení aj po rokoch. Jeden pre druhého si boli oporou. Prežili spolu 45 rokov. Zdroj: archív

Zničený a užialený

Vždy usmiateho Abrháma však choroba postupne zmenila na nepoznanie. Informácie, ako na tom skutočne herec je, vedela doteraz len najbližšia rodina. Dva roky sa totiž na verejnosti neukazoval. Naposledy to bolo v marci 2019 na pohrebe kamaráta a hereckého kolegu Stanislava Zindulku († 86), vtedy vyzeral ešte plný síl. Dnes je všetko inak. Keď ho doviezli na zádušnú omšu za jeho milovanú Libušku, viacerí ostali v úplnom šoku. Ochranka pomohla hercovi dostať sa z auta na invalidný vozík. Na hercovi bolo vidieť, že zo smrti svojej milovanej Libušky, s ktorou žil 45 rokov, je absolútne zdrvený a taktiež ho ničí choroba. Viacerí jeho priatelia a najmä jeho dlhoročný kamarát Jan Kačer sa nedávno vyjadrili, že Abrhám je na tom zle. „Pepík má problémy neurologického charakteru. Je to s ním vážne. Vyzerá to tak, že už si asi nikdy nezahrá," povedal v českom Blesku Kačer ešte v marci.

Keď ho doviezli na rozlúčku, pohľad na neho trhal srdce. Bol veľmi vychudnutý, slabý, mal neprítomný pohľad a úplne prepadnuté líca. Keď ho zbadali blízki kamaráti, ostali v šoku. „Pepík je na tom zle, ja som to tušil. Nehovorili sme spolu, len sa na mňa pozeral a držal mi ruku,“ zveril sa Blesku Jan Kačer, ktorý tiež len pred pár dňami prišiel o manželku Ninu. O Abrháma prejavila veľké obavy aj herečka Eva Hrušková. „Robí mi starosti, nevyzeral vôbec dobre. Hádam má dobrú starostlivosť,“ reagovala.