Žgravčák s glosátormi Adelou Vinczeovou, Milan Leškom a Michalom Kubovčíkom spomínali na rôzne príhody a udalosti. Keď prišla ako hosť Lajčáková Hargašová, moderátor si spomenul na jej pamätný rozhovor s biatlonistkou Martinou Halinárovou Jašicovou zo zimných olympijských hier. „To bolo celé improvizované, tie štúdiá boli ešte v plienkach. Bolo to veselé. S Martinou sme sa rozprávali už asi 30 minút, celé preteky sme prebrali zľava, sprava, každý krok. A do toho nemenovaný pán režisér mi so spomaleným hlasom hovorí, potiahnite ešte 40 minút,“ zverila sa Hargašová so smiechom v hlase, ktorá tak prezradila, že musela umelo natiahnuť rozhovor.

Jarmila Lajčáková-Hargašová Zdroj: Profimedia

„Viete, čo bolo najhoršie? Aby som v tvári – lebo mne sa veľmi ľahko čítajú emócie z tváre – nedala najavo, čo si o tom pánovi režisérovi myslím, a aby som sa stále usmievala na Martinu Halinárovú,“ dodala Jarka, ktorá sa tak od jari 2020, keď jej v decembri 2019 zrušili reláciu V dobrej spoločnosti, znova objavila na obraze.