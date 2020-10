Umelecká obec na Slovensku, okrem iných, prežíva mimoriadne ťažké obdobie. Už počas prvej vlny písali mnohí otvorené listy premiérovi Igorovi Matovičovi a žiadali ho o pomoc. Situácia sa príchodom leta upokojila, herci začali opäť natáčať seriály a hrať v divadlách. V septembri však udrela druhá vlna. Nakazených pribúda a prekročili sme hranicu 2 000. Vláda preto musela okamžite konať a v rámci nových prísnych opatrení zavrela aj divadlá.

Zúfalí herci tak opätovne dávajú jasne najavo, že pomaly nebudú mať z čoho žiť. Veľa ľudí s časťou umelcov a so zamestnancami ako zvukári, osvetľovači, kameramani atď. súcitia a túto situáciu im nezávida. Potom však v zápätí príde niečo, keď okamžite zmenia názor.

Jozef Vajda v šou 2Na1. Zdroj: tv markíza



Herec Jozef Vajda najnovšie prijal pozvanie do šou 2Na1 a celému Slovensku ukázal, na akom aute sa vyváža. Adela Vinczeová a Dano Dangl ho totiž nachytali v servise, do ktorého sa priviezol na úplne novučičkom sedmičkovom bavoráku, ktorého cena sa pohybuje od 95 do 150-tisíc eur. ,,Áno, tuto ma nachytali. Ešte predtým, ako ma oslovili do šou, mi volali z môjho servisu, že mám prísť na personalizovanie môjho auta. Ale ja mám z druhého manželstva nevlastného syna a on robí práve s týmito autami. A ja mu hovorím, veď toto je úplne nový model, to nie je možné, aby som musel ísť do servisu,“ vysvetľoval so smiechom Vajda moderátorom v Teleráne. A hoci niektoré známe tváre robia mnohým značkám reklamu a vozidlo ani vlastniť nemusia, pohľad na hriešne drahého tátoša určite mnohých dvihlo zo stoličiek a práve preto hádžu všetkých umelcov do jedného vreca. Oslovili sme aj Jozefa Vajdu, do uzávierky nám neodpovedal.

Mohlo by vás zaujímať: