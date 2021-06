Fanúšikovia kapely Desmod zažili nedávno šok. Traja skalní členovia (Sinči, Duško a Martin) oznámili, že z kapely odchádzajú. „O tom, že odídu, sa hovorilo už dlhší čas. S koronou to nesúvisí, ale bohvie, čo by bolo, kebyže sa celý čas normálne hrá. Boli však spolu veľa rokov,” prezradil nám vtedy manažér kapely Michal Malicher. Kuly to síce navonok zvládal hrdinsky a aj v šou Tvoja tvár znie povedome sa ako porotca neustále zabával, v súkromí ho však konflikty v kapele určite dosť potrápili.

Nová kapela Desmod. Zdroj: facebook

Kuly sa z ich odchodu však rýchlo otriasol a s bubeníkom Jánom Škorcom si už stihli za nich nájsť náhradu. K dvojici pribudli klávesák Zoli Tóth, gitarista Adam Mičinec a gitaristka Mirka Šimková. Okrem toho, situácia ohľadne pandémie sa pomaly zlepšuje a hudobníci opäť mieria hrať na festivaly a plánujú koncertné šnúry. Inak to nie je ani v prípade Desmodu, čo frontmana po mesiacoch nečinnosti teší najviac.

Dokonca, v stredu podvečer sa Kuly zúčastnil na natáčaní charitatívneho online koncertu s názvom Najmilší koncert roka 2021, na ktorom vystúpilo aj cca 60 detí z detských domovov. Spevák, ktorý sa konečne vracia do starých koľají, si však túto atmosféru dlho neužil. Tesne pred štartom sa dozvedel nepríjemnú správu. Organizátori preto museli jeho číslo, v ktorom spieval so slepým chlapčekom a raperom Majselfom, natočiť pred spustením živého online vysielania. To potom nenápadne do živého prenosu vsunuli. Dôvod? ,,Kuly musel rýchlo utekať domov, pretože jeho 4-ročného synčeka trápili vysoké horúčky. Preto nemohol ostať na koncerte dlhšie,” povedal nám organizátor. Čo sa presne stalo, sa nám nepodarilo zistiť, spevák sa do uzávierky nevyjadril.

