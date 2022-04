Herečka Kristína Svarinská (32) „vyfasovala” v Let´s Dance jedného z najsexi tanečníkov. A aj slepý by videl, že medzi ňou a mladučkým Markom Kličom to iskrí nielen počas tréningov, ale aj na parkete. Mnohí diváci tak boli presvedčení, že sa jedná o tajný románik. Opak je však pravdou. Brunetka sa zahľadela do známeho youtubera menom Expl0ited. A svoju náklonnosť neskrývajú dokonca ani počas šou.

Kristína Svarinská a jej tanečník Marek Klič si sadli od prvého momentu. A už prvýkrát, ako sa predviedli na parkete, sa začalo šuškať, že títo dvaja sa istotne zblížili oveľa viac ako iba kamaráti. Počas tancovania sa na seba dívajú ako v pravom romantickom filme, a keď ich hodnotí porota, Marek na Kiku hľadí ako na svätý obrázok. Neustále ju objíma a obaja sa k sebe túlia, akoby už roky tvorili pár. Nie div, že si diváci okamžite začali myslieť, že je medzi nimi čosi viac.

Kristína Svarinská s partnerom. Fanúšikovia si myslia, že sú viac ako tanečný pár. Opak je však pravdou. Zdroj: TV Markíza

Opak je však pravdou. „Veci sa majú takto... Marek by mal o Kristínu určite obrovský záujem, to je jasné, dokonca sa nedávno rozišiel s frajerkou, ale ona ho berie iba ako dobrého kamaráta. Ale všetci nezadaní chalani, ktorí chodia na prenos ako hostia, sa doslova bijú, kto ju dostane. A najviac si porozumela práve s Explom. Po jednom prenose dokonca spolu odišli,“ dozvedeli sme sa ešte pred pár týždňami od nášho zdroja a medzitým Svarinskú a Expl0iteda, vlastným menom Petra Altofa, nafotil aj týždenník Plus SEDEM DNÍ, ako si hrkútajú na spoločnom rande v podniku v centre Bratislavy.

4. kolo Let's Dance. Kristína Svarinská počas vystúpenia. Zdroj: TV MARKÍZA

Explo a Kristína sa zoznámili vďaka Let´s Dance, keďže známy youtuber a influencer bol na premiérové prvé kolo pozvaný ako hosť. Vtedy si padli do oka a odvtedy už sedí v hľadisku stále. Naposledy, počas štvrtého kola, keď Kristína predviedla nádherný valčík, tlieskal po jej výkone najviac zo všetkých a nahlas ju podporoval. Následne jej pri nohách pristál plyšový jazvečík. Žeby vtipný darček práve od neho? Keď bolo po šou, Kristína sa k jeho stolíku okamžite rozbehla, dosť dlhú chvíľu sa rozprávali a on ju nenápadne miestami pohladil po ruke. Či sa z toho postupne vyvinie vzťah alebo ide iba o krátkodobý románik, zrejme nevedia ani oni dvaja a nechávajú tomu voľný priebeh. Obaja sú totiž už dlhodobejšie nezadaní.

Peter Expl0ited Altof sa v roku 2018 rozišiel s influencerkou Martinou Momou Horňákovou a Svarinská už dlhodobejšie nemá šťastie na mužov. Pred rokmi tvorila pár s producentom Beyuzom, no vydržalo im to iba pár mesiacov. Neskôr, keď natáčala Druhý dych, sa dala dokopy s režisérom seriálu Lukášom Hanulákom. Opäť však prišiel rozchod. V roku 2015 randila s mediálne neznámym Dávidom a v roku 2018 sme ju stretli s ďalším novým mužom, istým Tomášom. Ani s jedným jej to však nevyšlo. Či je tým pravým skutočne Explo, sa uvidí.



