Porotu v siedmom kole najviac očarila Zuzana Kubovčíková Šebová. Na parkete však oveľa menej presvedčivá bola Kristína Svarinská. Jej fanúšikovská základňa jej aj tak venovala standing ovation. „A opäť sa v publiku vstáva, aspoň na jednej strane. To je asi ten platený komparz, o ktorom si hovorila minulý týždeň, že si ho sem nosíš. Attila sa už pýtal, koľko platíš, že by ti aj on zatlieskal,“ smial sa Viktor Vincze, na čo Kristína naštvane zahlásila: „Ja neplatím, platí frajer. Pozdravujem všetkých týmto spôsobom,“ odvrkla Svarinská, ktorá mierila na články, ktoré vyšli v médiách o tom, koľko jej mladý frajer, youtuber Explo, zarába.

Kristína Svarinská bola aj počas hodnotenia dosť rozladená. Zdroj: tv markíza

Na nálade jej však nepridalo ani hodnotenie poroty. „Ak ma tu niekto naozaj štve, tak ste to vy. Vy ste mladá, dynamická, vy máte všetko, ale podľa mňa, vy málo trénujete a robíte tam hlúposti! Netreba to brať na ľahkú váhu,“ povedala jej Tatiana Drexler a Kristína reagovala dosť podráždene: „Asi áno.“ Keď následne kráčala k moderátorke Martine Zábranskej, aj ona si všimla, že je poriadne rozladená. „Si smutná, Kristína?“ opýtala sa jej. Svarinská ju so sileným úsmevom ubezpečovala, že je všetko v poriadku. Aj diváci si všimli, že Kristína sa v poslednom čase poriadne zmenila. „Pôsobila na mňa veľmi divne, nevydrží v pokoji stáť, stále so sebou metá a tie reakcie,“ napísala diváčka Petra. „Taká poplašená ‚čajočka‘,“ pridali sa ďalší. „Začala sa divne správať, odkedy má zajaca v publiku. Reakcie a odpovede má ako tínedžer, nevšimla som si, že by sa predtým takto správala,“ zhodli sa ďalší.

V hľadisku ju opäť podporoval frajer Explo. Zdroj: tv markíza

Keď sa následne ocitla v zóne ohrozenia spolu s Dominikou Cibulkovou, zrejme nikoho neprekvapilo, že vypadla práve ona. A to napriek tomu, že jej frajer, ktorého na Instagrame sleduje až 554-tisíc ľudí, zverejňoval vo videách jej SMS číslo. Že by jej „väzy“ v šou zlomil práve jej nabrúsený komentár na adresu svojho frajera a následne aj obrovská zmena v správaní? Kristínu však koniec v šou nijako neškrie. „To je tak, keď vyhráš Let´s Dance, aj keď vypadneš,“ napísala Svarinská k zamilovanej fotke so svojím mladým frajerom.

Prečítajte si tiež: