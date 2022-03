Poriadne napätá situácia nastala aj vo štvrtok večer, keď súťažiacich hostil Ludva. Napriek tomu, že sa snažil pripraviť čo najlepšie menu, viac-menej sa stále pri stole riešili prestrelky medzi Jožom a Davidom.

„Čo je on? Nula, je on. Nora je úplne iná baba. Od začiatku. Len ty sa tváriš, akoby si vládol na všetkými, chápeš ma,” vybuchol Jožo na Davida. Spevák mal dokonca pocit, že sa mu SBS-kár vyhráža. „Sa vyhrážaš?” „Nie, ja sa nevyhrážam. Kebyže sa ti vyhrážam, tak ti hneď na*ebem a vypadneš kade ľahšie,” kričal Jožo. Davida to natoľko nahnevalo, že sa rozkričal, postavil a odišiel od stola. „Aby to ešte na políciu nešlo, môj zlatý,” dodal šokovaný David.