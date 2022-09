Posledné týždne dali Zuzane poriadne zabrať. Nesmierne jej opúchali nohy a už takmer žiadne svoje šľapky ani neobula. Tesne pred pôrodom nosila už iba hotelové papuče. Napriek všetkému bola stále pracovne aktívne. Zuzana si neustále robila žarty aj z toho, že keď porodí Diona, rovno sa začne bicyklovať, keďže pôrod nie a nie prísť. A manželia sa konečne dočkali!

Zuzana Plačková sa krátko pred pôrodom vyfotila úplne nahá. Zdroj: Instagram Zuzana Plačková

Ako informuje cas.sk, Plačková porodila svoje dieťatko na bratislavských Kramároch cisárskym rezom. Podľa ich informácií by malo byť všetko v poriadku. ,,10 rokov mám vybrané meno pôrodníka - Zoltán Jány. A nikdy ani len na sekundu som nepomyslela na to, že keď raz príde toto obdobie, že by som išla k niekomu inému, a to som pána doktorka nikdy pred tým nevidela, ale proste som vedela, že chcem ísť k nemu z počutia a recenzií a od prvého momentu viem, že som si vybrala najlepšie ako viem a keby ma odrodil aj v pivnici, tak by som vždy išla tam, kde bude on," priznala len pred pár dňami dôvod, prečo nechcela ísť rodiť do súkromnej celebritnej kliniky. A krátko po pôrode zverejnila Zuzana už aj krátke video, kde ukázala svojho milovaného synčeka.

