Fero Joke prijal pozvanie do markizáckeho Telerána, kde rozprával nielen o svojich letných plánoch, ale aj o dobrovoľníctve. Ako však sám priznal, s pomocou iným skončil. „Aby som bol úprimný, čím ďalej mám menej času. Veľmi málo sa teraz stretávam s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Mne sa rok začína presne ako žiakom v septembri, to má od čias kedy som učil, tak som si povedal, že chcem tým ľudom viac pomôcť. Stále som v spojení s organizáciami, ktorým pomáham, ale myslím si, že by som pre nich mohol robiť viac. Pracovných príležitostí mám veľa a chcem ich využiť. No je mi jasné, že mi nič neutečie, chcem však pomáhať ľuďom,“ prezradil Fero.

Fero Joke a Evelyn. Zdroj: instagram/evelynfresh

