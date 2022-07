FOTO Komička Simona Salátová prvýkrát na dovolenke pri mori: HRDO sa ukázala v PLAVKÁCH ×

Známa stand up komička Simona Salátová, ktorá bola aj súčasťou relácie Silná zostava, je už roky terčom urážok kvôli svojej postave. Dokonca, to bol a dôvod, prečo z RTVS odišla. Známa stand up komička Simona Salátová, ktorá bola aj súčasťou relácie Silná zostava, je už roky terčom urážok kvôli svojej postave. Ani to jej však nebráni v tom, aby sa hrdo ukázala v plavkách.