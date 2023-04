Richterová začala na Borisa prvýkrát kydať na jeseň 2022. Vtedy verejne napísala, že ako otec kašle na synov a vôbec sa o nich nezaujíma. Kollár na jej slovné útoky nijako nereagoval a úder jej vrátili iba jeho dcéry Saša a Ester a ešte zopár jeho známych mamičiek. Kauza postupne utíchla, no nie nadlho. Richterová si opäť pustila jazyk na špacír a pre médiá sa rozhovorila, že od multiotecka žiada kráľovské výživné, pretože so synmi chce žiť v rovnakom blahobyte ako on a jeho ďalší potomkovia. Nato sa opäť ozvala Borisova dcéra Saša (21), ktorá Richterovej na Instagrame poriadne naložila. Jej slová pripomínali doslova chrliacu lávu.

Máj 2022: Finále Let’s Dance v bratislavskej Inchebe. Na snímke je Barbora Richterová, Boris Kollár a Alexander Rozin mladší. Zdroj: MATEJ KALINA

„Ona si vymyslela najdrahšiu opatrovateľku na Slovensku, aj keď nepracuje, má ho*no na robote, je lenivá a sama sa nevie postarať o deti. To, že Artur, keď bol dieťa, mal stále nejaký zdravotný problém, lebo ho nechala samého doma a odišla žúrovať... s tým sa čaja nepochváli, že ho zamkla do izby a išla preč z domu,“ napísala Saša na adresu Richterovej.

No a krátko nato jej úder vrátila Richterová. Aj s úrokmi! Tá totiž prekročila všetky hranice a od hnevu napísala veci, pri ktorých ľudia iba neveriacky „čumeli“. Na predsedu Národnej rady SR a jeho dcéru Sašu Horňákovú vytiahla špinu toho najvyššieho kalibru. „Alexandra Horňáková, teraz ma dobre počúvaj, toto je pre teba! Ty, čo sa od 15 rokov tr*káš s chlapmi a pretiahla ťa polovica Bratislavy a máš špinu za nechtami a špinavé gaťky po zemi v detskej izbe, je o tebe dobre známe, ty šte*ka špinavá! Keď som k tvojmu otcovi poslala domov tepovača, v tvojej izbe za závesom našiel ho*no, taká špinďúra ty si! Spomeň si, ako si sa pred vlastným otcom na Capri chválila, že si cez Tinder tr*kala neznámeho černocha na hoteli v Miláne! Bez gumy! V New Yorku ďalšieho! Ty si jedna ku*vička! Zavri si papuľu, o mňa a moje deti si ju neobtieraj, ty štetec! S mojimi deťmi sa ten tvoj tatko nestretáva a se*ie na ne, ale do toho teba nič! Mám, moja zlatá, na každé slovo dôkaz, ale to si nechám na súd,“ rozohnila sa Richterová na sociálnej sieti.

Kollárova dcéra Saša Horňáková. Zdroj: Instagram/@ahornakova

Barbora však vytiahla špinu aj na svojho ex! „A milý Borisko! Ty si si zablokoval vlastné dieťa na telefóne! Vlastný syn sa ti nevie dovolať, ty si čo o sebe myslíš? O*ebávač, drogový díler, o čom existujú dôkazy, zlodej a v prvom rade klamár! Tie tvoje dve ‚štetule‘ si o mňa a moje deti nebudú obtierať pysky! Ja som so svojimi deťmi na rozdiel od teba každý deň! Povedz, kedy si bol naposledy so svojimi deťmi, ty had! Vieš, ako vyzerá Aaron? Kedy si ho videl naposledy? Ty otecko roka, ktorému som zavolala, že syn má narodeniny, a povie že na pi*oviny nemá čas!“ odkázala Kollárovi. A čo sa dialo ďalej? Saša jej poslala ďalší odkaz. „Pokojne si vymysli, že mám aj tri hlavy a krídla. Aj tak ti nikto neuverí.“

Zaujímavosťou na tom všetkom je, že ešte donedávna Barbora sprevádzala Borisa takmer na každej spoločenskej udalosti. Potom s ním dokonca druhýkrát otehotnela a začalo sa šepkať, že práve ona to s ním plánuje konečne dotiahnuť až pred oltár. Nuž ale, nestalo sa tak. Kollárovi do života vstúpila ďalšia kráska, mladá Laura, ktorá mu už čoskoro porodí ďalšieho potomka. Richterová tak ostala na ocot. Je teda otázne, či ide o pomstu ohrdnutej ženy alebo všetko, čo o Borisovi píše, je pravda. Kollár má však plnú hlavu blížiacich sa volieb a do tejto slovnej prestrelky sa tentoraz rozhodol nezapojiť. K Richterovej sa však vyjadril nedávno na Česko-Slovenskom plese po jej prvom slovnom útoku.

Boris Kollár s dcérou Ester Krištúfkovou nedávno na Česko-Slovenskom plese v Prahe. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Viete ako... vyletel jej kotol! Ja sa jej však vôbec nečudujem! Z času na čas to niekoho dostihne, keď sa ku mne nevie napr. mesiac dostať. To by vám mohli povedať aj moje staršie deti, že keby napr. nebývala u mňa moja dcéra Ester, tak ma ani nestretne! Od rána mám rokovania, telefón mám vypnutý alebo ho nedvíham, lebo v kuse zvoní. Naozaj sa to nedá! Nedá sa skĺbiť vrcholová politika s rodinným životom. To nejde,“ rozhovoril sa a pokračoval: „Pre politika neexistuje, že padla štvrtá hodina a ide domov a venuje sa deťom. To sa jednoducho nedá. Keď si niekto myslí, že to takto ide, tak buď fláka jedno, alebo druhé. A keď sa raz človek rozhodne robiť verejnú službu, vždy tá rodina jednoducho trpí. A môžete sa na to opýtať ktoréhokoľvek politika, ktorý to robí úprimne a naplno, že mu potom kolabuje rodina,” dodal s tým, že vtedy ešte netušil, s čím ešte na neho vybehne Richterová.



