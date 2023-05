Pri pohľade na Koleníkove tanečné výkony dámy ledva lapali po dychu a páni by okamžite brali, aby dokázali to, čo on. V aktuálnej sérii Let's Dance si po boku ostrieľaných kolegov vyskúšal aj preňho celkom novú úlohu – hodnotenie súťažných párov. Keďže sme pred bránami veľkého finále, chceli sme vedieť, ako s odstupom času hodnotí samého seba.



„Musím povedať, že tak ako som si myslel, že si len sadnem do porotcovského kresla a už nemusím byť v strese zo svojich tanečných výkonov, zrazu sa mi zdá, že to porotcovanie je ťažšie ako tancovanie. Musíte byť konzistentní, aby ste zrazu nekritizovali niekoho viac než toho druhého len preto, že ho lepšie poznáte, a teda viac znesie. Dokonca by som povedal, že porota je výzva, pretože nie som typ človeka, ktorý by bol veľmi extrovertný. Keď som minulý rok tancoval, bol som taký nepopísaný papier, lebo som nič o šou nevedel,“ povedal nám.



Rozhodovanie je z kola na kolo ťažšie aj pre porotcov. Zdroj: TV Markíza

Napokon dodal, že k tancu ho to predsa len ťahá viac: „Priznám sa, že radšej by som ešte 20 rokov tancoval a potom si zaslúžene a spokojne zasadol do kresla.“









