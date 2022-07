Historicky prvá víťazka SuperStar Katarína Koščová (40) sa počas šou v roku 2004 stala miláčikom národa. No ako išiel čas, ľudia prestali riešiť jej spevácku kariéru a zamerali sa na jej vzhľad. Stala sa terčom škaredých útokov, a to najmä pre svoju postavu. Pred pár mesiacmi však všetkým ­​​​​​​​vytrela zrak! Radikálne schudla a konečne priznala, ako sa jej to podarilo.

Katka Koščová stretla po šou lásku svojho života Michala Pivovara, s ktorým má dve krásne detičky a spolu tvoria harmonickú rodinku. Je jasné, že ako takmer každá žena, aj ona po dvoch pôrodoch nabrala nejaké tie kilá navyše, ktorých sa dlho nemohla zbaviť. A vtedy sa začali kopiť nepríjemné komentáre a poznámky na jej postavu. Hoci sa mnohým mohlo zdať, že Katka je nad vecou a hlúpe urážky nerieši, opak bol pravdou. Útoky na jej osobu jej prekážali a zraňovali ju.

Katka roky trpela pre urážky na jej postavu. Zdroj: archív

„Váha nikdy nebola témou, ktorej som sa chcela verejne venovať. Vždy to odvádzalo pozornosť od toho, čo som reálne chcela povedať či urobiť. Nakoniec zostávala tá Koščová, ktorá sa príšerne oblieka a k tomu ešte aj príšerne vyzerá. Roky som sa tvárila, že mi bodyshaming (zosmiešňovanie fyzického vzhľadu človeka) neprekáža, lebo sú predsa dôležitejšie veci, ale pravda je, že som tým veľmi trpela,“ zverila sa dávnejšie. Postupne sa však začala fanúšikom meniť pred očami. Kilá išli bleskovo dole a dnes je z nej iná žena. Radikálne schudla a naozaj nikdy nevyzerala lepšie. A o tom, že sa cíti fantasticky, svedčí aj jej celkové vyžarovanie. Doteraz sa však odpovedi, ako sa jej to podarilo, vyhýbala. Návod na účinné chudnutie dala až teraz v Teleráne. A rozhodne nešlo o žiadne drastické diéty.

Katarína Kosčová počas prvej SuperStar. Zdroj: STV

,,Pomohli mi kalorické tabuľky. Ja by som prisahala, keď mi pred rokom kamoška povedala, že si mám stiahnuť aplikáciu a mám to skúsiť, tak som povedala: Neexistuje, že ja si budem vážiť jedlo! Ale počas covidu bolo veľa času a v zásade to nie je až také ťažké. Najprv sa totiž odporúča, že si človek píše všetko, čo zvykne zjesť, aby videl, aký má príjem a potom sa z toho uberá. Ja som to ale urobila trošku inak. Ja som na to rovno nabehla! Zrazu som si vizualizovala všetko, čo dokážem prijať a začalo mi to dávať oveľa väčší zmysel. Okrem toho som začala sledovať nutričných terapeutov, ktorí sú vyštudovaní odborníci na tému výživy a celý čas to aj prízvukujem, aby sa ľudia nenechali obalamutiť samozvanými ,,odborníkmi" na bársčo, ale dali na rady vyštudovaným ľuďom, ktorí tomu rozumejú,” priznala Katka, ktorá dvíha varovný prst pred hladovkami a drastickými diétami.

,,Naše telo potebuje aj bielkovinu, aj vlákninu, aj tuky, aj sacharidy. Čiže ja som bola veľmi vďačná, že som týchto nutričných terapeutov našla, pretože mi vyvrátili veľa mýtov o jedle, ako napr., že nesmiem prijímať sacharidy poobede a pod. Ja jem každý večer chlieb, keďže ho milujem. Alebo že zemiaky si nemôžem dávať. Zemiaky sú super nutrične vyvážená potravina, ktorá je skvelá príloha a ja každý deň jem zemiaky alebo ryžu k mäsu. Schudnúť sa dá aj tak, že človek nehladuje,” dodala.

