Moderátorka Dámskeho klubu Karin Majtánová (47) sa minulý rok v lete vydala za dlhoročného priateľa Petra Kremnického. Spoločného potomka síce nemajú, ale brunetka je dvojnásobnou mamou. Spolu so svojimi deťmi si pred pár dňami vyrazila do kina.

Karin s manželom Petrom sú veľkí filmoví nadšenci. A tak stredajšiu premiéru novej rozprávky od Mariany Čengel-Solčanskej Zakliata jaskyňa si nemohli dať ujsť. No tentoraz im robili spoločnosť aj moderátorkine obe deti. Staršia dcéra Karin, ktorú má Majtánová s expartnerom Milanom Reichelom, a mladší Samko, ktorého otec je exmanžel Juraj Jančich. Obaja už stihli poriadne vyrásť a vyzerá to tak, že Karin je najmenšia z rodiny.

Karin Majtánová a Soňa Müllerová na spoločnej fotografii. Ich outfity sa divákom veľmi páčili. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcFhMEgqZ49/

S manželom Petrom spoločné dieťa nemajú. „S Peťom sme sa hneď na začiatku dohodli, že to takto bude. On chvíľku chcel, no ja som mu to vysvetlila, že už deti mám. Mám nielen dcérku, ale aj syna. A bol s tým v pohode. S mojimi deťmi vychádza úplne skvele. Sú z nich kamaráti. Majú skvelý vzťah,” prezradila nedávno samotná Karin. A vyzerá to tak, že mala pravdu. V kine sa spolu ako rodina skvele zabavili a bolo na nich vidieť, že si naozaj rozumejú.