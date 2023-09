Tentokrát sa spomínalo na roky 1978, 1987 a 1992. No a ako je od nepamäti známe, v 80. rokoch nebolo ľahké získať byt, ak ste neboli členom správnych organizácií. Vajdovi sa to napriek tomu podarilo a budete poriadne prekvapení ako.

Na snímke herec Jozef Vajda. Zdroj: Pavol Zachar

„V 80. roku som prišiel do divadla ako čerstvo ženatý. Dochádzal som z Piešťan do Bratislavy a potreboval som byt. Lenže bol tam problém, na kádrovom oddelení mi povedali, že nie som v SZM a nebol som ani v strane, tak mi nebolo možné prideliť byt. Išiel som za šéfom divadla Ďurom Slezáčkom, že nech s tým niečo urobí,” zveril sa Vajda. "Povedal mi, si mladý, šarmantný, nejako zapôsob na tú pracovníčku. Došiel som na kádrové a zbadal som ju, ona síce otvorila fľašu koňaku, ale to sa nedalo. Ani s dvoma fľašami,” smial sa. „Ahá, ty si mal až takto zapôsobiť? A bol si odhodlaný? Hm, ženatý a odhodlaný,” skočila mu do toho Adela.

No a potom našli riešenie. „Budeš chodiť recitovať na všetky akcie, ktoré sa dejú,” odkázali mu. „Chodil som po tých výboroch. Bolo to hrozné. Prišiel som o dva roky života, ale vyrecitoval som si ho! Pridelili mi 4-izbový byt v Petržalke s rozlohou 100 m², úžasné,” dodal.

