Krasológ a spoluorganizátor Miss Jozef Oklamčák (64) dlhé roky trávil na cestách po celom svete a bol neustále v pracovnom švungu. Od toho sa odrážala aj jeho nie príliš správna životospráva. Teraz, keď je už rok „zavretý” doma pre pandémiu koronavírusu, zmenil život od základov a to sa odzrkadlilo aj na jeho váhe.

Mnohí sú už z tejto situácie v koncoch, no niektorí úplne zmenili svoj život, keď spomalili pracovné tempo a zmenili i svoje jedálničky. A medzi takých patrí aj Jozef Oklamčák, ktorý v poslednom čase schudol neuveriteľných 10 kíl.

Známy bonviván spláchol kalorický obed pivom. Zdroj: instagram

„Konečne som sa dnes po dlhšom čase dostal k váhe. A konštatujem že som o 10 kg ľahší, pocitovo mladší, zdravší, výkonnejší a… tiež aj zamilovaný,” zveril sa na Facebooku odborník na Miss. „Obmedzil som alkohol, prestal som večerať, schudol som desať kíl, ale to som plánoval. Je zo mňa mladík (smiech). Musím povedať, že kondične sa cítim veľmi dobre. Prestal som jesť sladké a tým, že nie sú večerné podujatia, na ktorých sa konzumovalo večer jedlo a pil alkohol, tak to išlo rýchlo. A keďže teraz už rok nie sú tie akcie a párty, nikde nekonzumujem (smiech). Aj vďaka tomuto som zhodil 10 kíl. Sám som z toho bol prekvapený, že v podstate akoby z ničoho nič. Nič extra pre to nerobím. Mám hlavne veľa pohybu, chodím na dlhé prechádzky,” prezradil nám Oklamčák, z ktorého slov bolo cítiť obrovskú radosť a spokojnosť.

„Mám pocit, ako keby som mal iba 30 rokov, vážne! Snažím sa byť dosť v kontakte aj s mladšími ľuďmi cez sociálne siete a snažím sa byť v kontakte s ,pozitívnymi’ ľuďmi, ktorí nie sú negatívne naladení. Často mi volá kadekto a snažím sa ich povzbudiť. Teším sa a pripravujem svoje sily a červenú pozitívnu energiu na nový a krajší život,” dodal.

Prečítajte si tiež: