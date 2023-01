Adela a Viktor Vinczeovci mali svadbu v júni 2017. Odvtedy čelili neustálej otázke, kedy budú mať dieťa. Pre našu najlepšiu moderátorku to bolo o to ťažšie, že v roku 2013, keď tvorila pár s Petrom Modrovským, o bábätko prišla. S Viktorom sa jej však otehotnieť stále nedarilo. Mnohí to pripisovali tomu, že na materstvo je už stará – a vtedy Vincze svojou úprimnosťou šokoval celé Slovensko. Priznal, že problémom sú jeho pomalé spermie. V roku 2020 sa tak rozhodli pre veľký životný krok – podali žiadosť o adopciu. Odvtedy boli vo fáze čakania. Až donedávna!



Párik sa pred mesiacom dočkal vytúženého dieťatka. „Nemôžeme o ňom nič konkrétne prezradiť. Museli sme podpísať mlčanlivosť, že nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie ani to, odkiaľ je. Dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to veľmi citlivé,“ prezradila nám Vinczeová.

„Skúšobná lehota trvá niekoľko mesiacov, musia sa tam udiať ešte zákonné veci. Robí sa to postupne. Keby sme si to dieťa mali zobrať, až keby bolo oficiálne „štemplovo“ naše, tak by sme čakali možno aj trištvrte roka. Našťastie postupy na Slovensku sú také, že dieťa si môžeme vziať akoby na dlhodobý návštevný pobyt, aby si zvykalo na rodičov. Lebo čím skôr je u rodičov, tým skôr si dokáže vytvoriť puto,“ vysvetlila nám Adela. A čo na ich nový prírastok hovorí Adelin otec Jozef Banáš?

„Máme z toho veľkú radosť, hlavne preto, že vidíme, že oni dvaja majú z toho ohromnú radosť. Naozaj sa dosť výrazne zmenili, mám pocit, že si popresúvali priority, čo je dobré. Tešíme sa aj s babkou,“ povedal nám nadšene Banáš. Vzápätí však pripustil obavy. „Len je to taká limitovaná radosť, čo vám mám povedať...“ narážal na to, že Adela s Viktorom ešte nemajú nič stopercentne isté.

Manželia sa po obede vybrali na prechádzku do okolia neďaleko ich domu. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„S Adelkou som sa o tom rozprával, je tam veľa úskalí a administratívnych vecí, som z toho prekvapený, aký je to zložitý proces, celá táto adopcia... Máme z toho však veľkú radosť, dostali sme krásny vianočný darček,“ pokračoval hrdý dedko, ktorý už jednu vnučku má, od staršej dcéry Márie. Bol už kočíkovať svoje malé vnúčatko? „Kočíkovať som ešte nebol, ale babka už pokočíkovala (smiech). Je to naše druhé vnúča. Natálka už bude mať 15 rokov, to je už veľká slečna. Pevne verím, že sa to Adele a Viktorovi podarí, lebo vidíme na nich, že majú z dieťatka veľkú radosť. Keby to nevyšlo, tak by to bolo také, no… ťažké,“ povzdychol si spisovateľ.

„Mám obavy, že keď sa to nepodarí, bude to pre nich zlá správa. Pozitívna šoková správa došla pred Vianocami, že bábätko je tu, tak veríme, že to dobre dopadne. Ale naozaj som milo prekvapený z nich, obaja sú veľmi zodpovední. Je to pokojné dieťa,“ dodal.



