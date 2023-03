Redaktor Thomas Puskailer (42) má zážitky na celý život. Ako jedinému slovenskému novinárovi sa mu podarilo dostať na udeľovanie filmových Oscarov. Pre televíziu JOJ a JOJ 24 vyše týždňa robil reportáže i živé vstupy do vysielania. Poodhalil nám zákulisie, ako sa tam vôbec dostal, kto z hercov bol priateľský a aj to, aké kritériá mal na rozhovory s hviezdami.

Ako sa novinárovi zo Slovenska podarilo dostať na Oscarov? Boli veľmi náročné kritériá?

- Pred tromi rokmi, keď som robil prvý raz Oscarov, dva roky predtým som začal pracovať v JOJ-ke. Dal som si métu, že raz by som Oscarov rád robil. Tak som pátral, volal bratovi, čo žije v Los Angeles, či má nejaké kontakty. Napísal som do jednej agentúry. Vtedy som ešte nemal dosť rozhovorov, ktoré by som im ponúkol. Za rok mi pribudli so zahraničnými celebritami, ktoré som im poslal, no nevyšlo to.

Premiéra divadelného predstavenia "QUEEN SHOW" v Bratislave. Na snímke Thomas Puskailer. Zdroj: EMIL VAŠKO

Čiže nestrácali ste nádej?

- Na ďalší rok to bolo už lepšie. Získať však zahraničný rozhovor s niekým, je veľmi náročné. Ide to cez agentúru. Potom treba dokázať, kto ste, pre koho pracujete. Po mesiaci sa vám ozvú alebo niekedy nie. 99-krát dostanem odpoveď nie a potom keď dostanem áno, tak mi to otvorí dvere k niečomu inému. Bol som trpezlivý, každý deň som písal maily, s kým pracujem, aké mám výsledky a konečne to vyšlo. Pred tými 3 rokmi sa mi dokonca prihovoril jeden novinár, že ahoj, ty si tu nový, však? Veľmi som sa tešil. Tentoraz to bolo tiež skvelé. Povedali mi, že sú radi, že ma vidia. Je to náročné sa tam dostať.

Ako vyzerajú bezpečnostné opatrenia?

- Sú veľmi prísne! Keď tam prídete, cítite sa ako na letisku. Niekoľkokrát vás kontrolujú - aj tašky cez skener. Policajti sú tu nonstop 24 hodín denne. Robil som aj živé vstupy cez skype do Ranných novín, do spravodajstva, aj do JOJ 24, večerných Novín – vždy som si to musel dobre vypočítať s 9-hodinovým časovým posunom. Chodil som tam aj v noci a vždy som ich tam videl. Ide o to, aby sa hviezdy cítili bezpečne.

Bolo ťažké dostať herca na rozhovor?

- Je to aj o šťastí. Napr. pri zrolovaní koberca tam bol moderátor Jimmy Kimmel. Všetci novinári už boli skoro preč. Stál som pred divadlom a naraz že Kimmel (smiech). Okolo seba mal ochranku, opýtal som sa ho, či je možné sa s ním vyfotiť, on sa pozrel na mňa, povedal som, kto som, že robím reportáže pre Slovensko, on že jasné, poď sem! Mám s ním fotku, stále tomu nemôžem uveriť! Potom som bol napr. pozvaný ohľadom filmu Na západe nič nového, kde hrá Daniel Brühl. Cez covid som s ním robil cez Zoom rozhovor, teraz som ho tu stretol. Bolo tam veľa novinárov a on sa ma opýtal, že ty si ten slovenský redaktor? Pamätal si ma. V rýchlosti som mu položil otázku, na- ozaj v sekunde musíte s kameramanom reagovať. Bolo to „kúl”, že si ma pamätal, podali sme si ruku a odfotili sa. Kameramana som si musel tu v L.A. sám vybaviť. Musel byť stále so mnou. Všetko som si musel vybavovať, bolo okolo toho dosť práce.

Thomas Puskailer na Oscaroch. Každý deň vyše týždňa prinášal tie najzaujímavejšie správy pre TV JOJ. Zdroj: tv joj

Je obmedzený čas na to, koľko má trvať rozhovor?

- Áno, len dve otázky. Sú tam novinári z celého sveta. Povolených je maximálne 4 – 5 minút na rozhovor, je tam dokonca aj človek, ktorý to odpočítava. Chápem, že tie hviezdy majú obmedzený čas, ale keď si sám vybavíte rozhovor, ten čas môže byť aj dlhší, čo sa mi už párkrát podarilo.

Býva vopred určené, na čo sa vyslovene pýtať a naopak na čo určite nie?

- Áno, často musím poslať otázky manažérovi daného herca. Môže byť, že oni niečo doplnia, alebo napíšu, že toto radšej nie.

Thomas Puskailer na Oscaroch. Zdroj: Instagram Thomas Puskailer

Ako sa správajú hollywoodske hviezdy? Bol niekto vyslovene odmeraný, nepríjemný alebo namyslený?

- Oni sú úžasní! Sú príkladom pre mnohých tým, že majú nohy na zemi. Sú príjemní, srdeční, počúvajú vaše otázky, aby ste dostali čo najlepšiu odpoveď. Všetko bolo skvelé. Jimmy Kimmel – to je napr. pán moderátor, no má nohy na zemi! Že vie sa s vami aj odfotiť. Ako som už spomínal, stretol som sa s hviezdami filmu Na západe nič nové. Mám od nich len pozitívne ohlasy. Vedia, že ich sleduje celý svet. Vedia, ako pracovať s médiami, ale aj ako byť sám sebou. Sú v tomto veľkí profesionáli.

Thomas Puskailer na Oscaroch. Každý deň vyše týždňa prinášal tie najzaujímavejšie správy pre TV JOJ. Zdroj: TV JOJ

Kto na vás zanechal najlepší dojem, že bol napríklad priateľský?

- Po Oscaroch som sa vyfotil aj s najlepšou herečkou Michelle Yeoh – povedal som jej, že Slováci ju pozdravujú a ona na to, že wau, to je úžasné, pozdravujem. V pressmiestnosti, kam prídu víťazi po oficiálnom fotení, sa hercov ešte môžeme pýtať, no nesmie sa tam už fotiť ani točiť. Dva metre odo mňa bola napr. herečka Jamie Lee Curtis. Je to naozaj niečo, na čo budem spomínať do konca života.

Máte nejakú zaujímavosť/pikošku zo zákulisia?

- Keď pršalo – oni majú na to plán B aj C. Mali také palice, aby mohli dávať dole vodu zo strechy. Tá voda išla do diek a potom ju dávali palicami preč. Je to obrovský tím ľudí, ktorý pracuje na Oscaroch, doslova jedna obrovská mašina. Vedia, čo robia. Okolo musia uzamknúť všetky cesty. Vždy ráno som tam prišiel od brata, u ktorého som býval, hodinu som cestoval. Potom na obed som sa vrátil, všetko som musel postrihať, mal som tam také štúdio, a vždy som musel dávať pozor na časový posun. Večer/v noci som sa tam vracal, pre živý vstup do televízie. Do Los Angeles som prišiel 5. marca a 14. marca som odlietal domov na Slovensko. Každý deň som makal deň aj noc, aby som mohol tú najčerstvejšiu informáciu poslať do televízie JOJ.