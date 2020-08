Z dvanástich krások najviac ohúrila exotická Melanie Theresa Beňková, ktorá pochádza s Borského Mikuláša, má 19 rokov a výšku 174 cm. Je študentka športového gymnázia v Banskej Bystrici a vyniká v mnohých športových disciplínach. Či už je to hod kladivom, skok do diaľky a svojho času sa venovala aj vzpieraniu. Popri škole a športoch sa venuje modelingu a jej špeciálnym hobby je hra na saxofóne. A kto získa titul MISS SLOVENSKO 2020, sa dozviete už tento piatok 14.8. v priamom prenose na TV JOJ so začiatkom o 20.30.

Miss Slovensko 2020 sa blíži do finále. Zdroj: instagram / @missslovensko

