V podstate ani nesmeli, pretože vtipné dielko je v prvom rade o nich. Lara má 13 a Leonko, ako ho doma volajú, 9 rokov. Jediný, kto mal k jej obsahu drobnú výhradu, bola Monika.

„Leonko ju nečítal, on to má v paži, rieši Star Wars a lego, Zarka čítala niektoré časti, ale je s tým v pohode. A čo sa ohradila Monika k výrazu kilá navyše, to dáš von, som musel zmeniť,“ zhrnul ohlasy z najbližšieho okolia Jaro.

Ešte síce netuší, ako sa bude knižka predávať, ale vo výhľade má pokračovanie. Nebojí sa, že teraz si budú deti pred ním dávať väčší pozor?

„Ukážte mi jedného pubertiaka, čo si dáva pozor na pusu! Taký neexistuje, toho sa vôbec nebojím. Zarka má 13, je v štádiu pubertiak začiatočník a začína variť veľmi dobré veci na ďalšiu knihu,“ naznačí so smiechom Jaro.

Tanečník a choreograf Jaro Bekr pokrstil v sprievode rodiny vbratislavskom kníhkupectve svoju knižku s názvom „Na toto vás nikto nepripaví“. Na snímke Monika Hilmerová. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Základ na túto knižku položili v podstate spolu s Monikou. Najprv si zapisovali detské novotvary, majú ich okolo 50, neskôr písala Monika deťom denník a nakoniec manžela podporovala v písaní a vydaní knihy, lebo videla, že má talent. Na sociálnych sieťach je len vďaka Jarovi a jeho vtipným historkám.

„Keď písal svoje príbehy z Katalánska, stále som od druhých počúvala, ako dobre sa na Jarových príspevkoch nasmiali,“ zaspomínala Monika. „Tak som sa pridala na Facebook a Instagram, aby som ich mohla čítať aj ja.“

Tanečník a choreograf Jaro Bekr pokrstil v sprievode rodiny vbratislavskom kníhkupectve svoju knižku s názvom „Na toto vás nikto nepripaví“. Na snímke Jaro Bekr. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Podobne to bolo aj so „storkami“ detí. Najprv sociálne siete, potom príspevky do časopisu a nakoniec kniha v Ikare. Jaro hovorí, že nie je spisovateľ, ale opisovateľ, lebo len opísal, čo sa udialo. Na otázku, prečo prácne hľadal počas dvojročného písania príbehy na sociálnych sieťach, ale nepísal si ich rovno do jedného súboru, so smiechom odpovedal: „Podklady si nahrávam na diktafón. Keby som si však príbehy niekde písal, tak to určite zapatroším, takto to mám bezpečne na serveri a hotovo.“