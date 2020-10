Herečka Monika Hilmerová (45) zažila poriadne prekvapenie. Jej manžel Jaro Bekr (47) s deťmi ju chceli potešiť, no zažili nechcený trapas.

Monika sa v utorok ráno zobudila a čakalo na ňu veľké prekvapenie. O to sa postarali jej manžel Jaro a ich deti. Malo to však háčik...

Spokojná mamina. Zdroj: instagram/Monika Hilmerová

„Dnes ráno ma čakali torta, darčeky a kresby. To všetko k mojim narodeninám, ktoré mám však zajtra. (pozn. red. 7. 10.) Deti trochu poplietli dátum a zmýlili aj Jara, ale vôbec to neprekáža, takto je to ešte väčšie prekvapenie a aspoň budem oslavovať až 2 dni! Tá tortička je rozkošná a pri nej je kytica ešte viac obrovská. Pri takej úžasnej rodine mám narodky vlastne každý deň,“ napísala pobavená Monika.

