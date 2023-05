- Na jednej strane spravodlivý Andrej z Druhej šance, na druhej strane esesák Walter Klaus. Ako hodnotíte tú zmenu charakteru? Pri vás sme boli zvyknutí na pozitívnejšie postavy.



Som veľmi rád, že práve Walter je prestupná stanica medzi Druhou šancou, ktorú budeme natáčať neskôr, a že teraz môžem brnknúť na inú hereckú strunu. V tej našej slovenskej histórii máme neslávne obdobie, keď sme za prezidenta Tisa spolupracovali s nacistickým Nemeckom, a som rád, že môžeme byť takto historicky konkrétni v mainstreamovom seriáli. Prinášame ľuďom pohľad na pravdivú históriu, neohýbame ju a rozprávame o nej cez životné príbehy a vzťahy. Je hrozivé, aký je náš seriál podobný so súčasnosťou a s vojnou.

Som veľmi rád, že práve ja stvárňujem predstaviteľa takéhoto nezmyselného politického režimu, a bol by som veľmi rád, keby bol Walter potrestaný tak, ako sa to aj stalo v skutočnosti. Vlastne by som bol rád, keby všetky autokratické a agresívne, neľudské režimy a diktátori boli potrestaní.

Ján Koleník ako spravodlivý Andrej v mimoriadne obľúbenej Druhej šanci. Zdroj: Instagram livbielovic_official

- A dočkáme sa niečoho takého?

Môžem iba takto inšpirovať alebo pýtať sa scenáristov, pretože tento seriál je beh na dlhé trate. Je to odvaha Televízie Markíza načrieť do takýchto tém. Pretože u nás sa historický seriál robil vždy iba krátkodobo alebo vo verejnoprávnej televízii. Komerčná televízia, ktorá chce zaujať prevažne masu a široké spektrum divákov, od mladých ľudí až po tých starších, takýto projekt ešte nerobila. Je to odvaha a ja si myslím, že sa jej to podarilo. A to, že nás sleduje viac a viac divákov, je zázrak. Teším sa z toho.

So svojimi seriálovými ženami - Evou a Schatzi. Takto ich v Dunaji zaručene neuvidíte! Zdroj: Instagram/jan_kolenik

- Keďže sme na vinárskej akcii, ste aj vy taký „vinár“? Máte nejakú obľúbenú značku, potrpíte si na kvalitu?

Nie som „vinár“, veľmi príležitostne pijem takéto nápoje, ale myslím si, že to patrí skôr k príjemnej večeri a k letu. Som taký letný konzument ľahučkých, kvetinových alebo ovocných vín, ale suchých a vždy iba k jedlu. Takže, keď dovečeriam, decko skončilo a aj celá moja konzumácia vína. Viem oceniť a obdivujem všetkých, ktorí sa vinárstvu venujú, ktorí majú pivničky a vyznajú sa, považujú to za sviatok.

Herci si oddýchli od nakrúcania a spoločne pokrstili víno z unikátnej slovenskej odrody Dunaj. Zdroj: MICHAL SMRČOK

- Blíži sa leto, strávite ho v pracovnom duchu alebo si stihnete aj oddýchnuť? Máte už nejaké plány?

Budem nakrúcať Dunaj, to viem isto. My si teraz vyberáme isté voľno, teraz máme pauzu a už máme prísľub na leto, že budeme skrátka točiť Dunaj na september, na tú jesennú sezónu. No a budem tam mať nejaké dva týždne voľna. Ja by som stále chcel ísť autom do Talianska, to si tak odkladám každý rok. Nie som na dlhé cesty ani veľké dovolenky či exotiky. Ja som taký lenivý cestovateľ, takže určite pôjdem možno do Slovinska, Chorvátska alebo Talianska. Ale také dva týždne by boli fajn, aby som nemusel sledovať mobil alebo riešiť nejaké povinnosti. To je môj oddych, keď nemyslím na to, čo ma čaká, a naozaj sa môžem vypnúť, odstrihnúť.

