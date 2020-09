Diana a Jakub už niekoľko rokov spoločne účinkujú v šou Česko Slovensko má talent. A práve tam boli diváci svedkami toho, ako to medzi nimi iskrí. Keď sa Didi občas ocitla na pódiu a pridal sa k nej aj Jakub, nenápadne ho zvádzala a s radosťou pred ním hádzala sexi pózy s vypúleným zadkom. A pamätáte si na ich vášnivú pusu? K tej pred kamerami došlo vtedy, keď schádzala z pódia. Prachařa chytila za tvár a dala mu dlhýýý erotický bozk.



Zdá sa, že český moderátor si podobné situácie náramne užíva. Najnovšie sa totiž bude opäť bozkávať. Má to však háčik. Nebude to so ženou, ale s Michalom Hudákom a priamo v šou Zlatá maska. Mišo a Jakub budú mať totiž rovnaký tip, kto sa môže skrývať pod maskou Robota a poriadne ich to vyhecuje. ,,Ja som chcel dať Kubovi až pusu, taký som nadšený,“ prizná Michal. A potom to príde. Obaja sa pobozkajú. ,,Ako vidím, roboty zbližujú ľudí. Aj rovnakého pohlavia. Lebo láska je láska,“ konštatuje Pyco.

Detektívovia v šou Zlatá maska. Zdroj: TV JOJ



Mišo Hudák má však s bozkami s mužom už svoju skúsenosť. V roku 2010 totiž so Števom Skrúcaným počas galavečera OTO spieval hit od kapely Nightwork Globální Oteplování (Já jsem gay) a potom si dali vášnivú pusu. „Bol to istý odkaz, že sa netreba skrývať, ale byť takí, akí sme, a preto to mohli zaspievať len dvaja ortodoxní heterosexuáli,“ vysvetlil vtedy Skrúcaný. „K tej puse nás vyprovokovalo publikum a bola taká, aby sme sa nedogr...“ dodal vtedy. Všetko uvidíte už zajtra v šou Zlatá maska na JOJ-ke.