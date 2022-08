O Ivane je známe, že pochádza z troch súrodencov. Tí, čo sledovali v minulosti Let′s Dance, si určite veľmi dobre pamätajú jej staršieho brata Tomáša Surovca, s ktorým roky tancovala. No možno málokto vedel, že blondínka má ešte jedného brata. Ním sa najnovšie pochválila z dovolenky.

Manželia Marián a Ivana Gáboríkovci. Zdroj: Instagram - Ivana Gáborík

„Prišiel ma pozrieť druhý brat, ktorý je menej známy, lebo nebol v tanečnej šou Let′s Dance, ale tiež tancoval. Ale ja s Tomášom sme tancovali dlhšie. On si prišiel posedieť na tréningy, my sme vždy makali. On je viac taký ítečkár,” prezradila so smiechom v hlase Ivana, ktorá s bratom zverejnila krátke video a verejnosti ho tak konečne odhalila. A treba uznať, že je to veľký sympaťák.

