Ako si vôbec vybudovala takúto slušnú fanúšikovskú základňu? „Prišlo to náhodne. Pracovala som v odevnom priemysle, veľmi rada som sa pekne obliekala a vtedy prišiel Instagram, pridávala som fotky svojho oblečenia a druhý hlavný moment bol ten, že som bola viac pribratejšia a začala som cvičiť. Zverejňovala som podrobnú premenu a vtedy sa to zlomilo a začali rásť sledovatelia,” priznala v Teleráne.

Tatiana Žideková na svojej postave dennodenne maká. Zdroj: TV Markíza

Ako však bojuje s tým, že na slovo „influencer” sú už všetci doslova alergickí? „Ľudia sa vždy zasmejú, keď niekto povie, že je influencer, ale myslím si, že je za tým toľko roboty, za týmto „povolaním”, pretože podľa mňa je to už povolanie, že keď mi niekto povie, že veď je to iba fotka, tak nie je to iba fotka! Je za tým veľmi veľa roboty a za tou jednou fotkou je niekoľkodňová príprava a komunikácia s partnermi. Potom to zákulisie, takže nie je to iba o tej jednej fotke. A áno, dá sa tým uživiť, je to také novodobé povolanie,” dodala.

