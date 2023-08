V Jame levovej, ktorú Markíza plánuje zaradiť na obrazovky už túto jeseň, sa predstaví päť mimoriadne úspešných investorov, ktorí budú posudzovať podnikateľské nápady jednotlivých účastníkov. Pre tých, ktorí dokážu investorov presvedčiť, to môže znamenať nový začiatok a pomoc na ceste k úspechu. Jedným z nekompromisných „levov“ bude aj Igor Rattaj, ktorý vykročí do sveta projektov v „plienkach“ a osobne investuje do sľubných nápadov ľudí. Tí tak dostanú šancu premeniť svoje sny na realitu.

Igor Rattaj Zdroj: tv markíza

„V šou sa rozdávajú peniaze (smiech). No nie je to len tak! Je to akoby investorské fórum pred kamerami, kde sedí 5 investorov, ktorí vyberajú z projektov, ktoré sa ponúkajú. Väčšinou sú to start-upy alebo skôr myšlienky ako už funkčné projekty. No a záujemca sa musí obhájiť pred tými levmi – investormi,“ prezradil nedávno Rattaj v Teleráne, kde bol hosťom.

Igor Rattaj Zdroj: I.R.

Podľa jeho slov boli v šou odprezentované veľmi dobré nápady, ale, samozrejme, aj tie menej vydarené: „Bol podnikateľ, ktorého sme všetci odmietli, a boli aj takí, pri ktorých sme sa s ostatnými investormi pretekali, kto im dá viac,“ vysvetlil s tým, že ho príjemne prekvapili ženy. Špeciálne mu v pamäti utkvela jedna, ktorá pred investorov predstúpila mimoriadne pripravená: „Asi nikto nečakal, že príde s takým jasným plánom, predstavami, so závermi, s vedomosťami, jednoducho všetkým… prekvapila!“ povedal úspešný podnikateľ s tým, že aj on má v podnikaní okolo seba viac žien ako mužov. „Lepšie sa mi robí so ženami ako s mužmi,“ prezradil. Podľa jeho slov je cestou k úspechu vedieť sa „predať“. „Keď chcete byť úspešní, netreba sa báť a treba sa vedieť dobre odprezentovať,“ povedal Rattaj s tým, že mnohým súťažiacim v šou chýbali skúsenosti s dobrou prezentáciou.

Igor Rattaj podniká v cestovnom ruchu a zároveň je miestnym poslancom v Demänovskej Doline. Výstavbu v tejto lokalite chce rozumne koordinovať. Zdroj: FB Igor Rattaj

„Dôležité nie je niečo vyrobiť, ale niečo predať. A takéto základné veci, ktoré sa dajú naštudovať,“ vyjadril sa úspešný podnikateľ. Investori mali pri svojom rozhodovaní obmedzený čas a často rozhodol samotný dojem: „Museli sme vycítiť, či je človek schopný dotiahnuť to do úspešného konca. Vidíte, ako o danej veci rozpráva, či to má naštudované, je zanietený, či je ochotný pre to niečo urobiť, obetovať...“ vysvetlil investor s tým, že nádejní podnikatelia čelili paľbe rôznych otázok, na ktoré museli pohotovo a presvedčivo reagovať. Pred televíznymi obrazovkami tak určite nebude núdza o dávku napätia, zábavu, zaujímavé príbehy, ale aj množstvo inšpirácie a rád od tých najúspešnejších podnikateľov na Slovensku.