Odborník na zdravú výživu Igor Bukovský (55) opäť pripravil nové video pre svojich fanúšikov. Najnovšie si však do svojho štúdia pozval aj hosťa, aktivistu Juraja Mesíka (60).

Bukovský najnovšie rieši problematiku ako starnúť pomalšie. Spolu s hosťom otvorili túto tému. „Dôležitý je režim prijímania potravy. Vedci už dlho vedia, že experimentálne predĺžiť život u zvieraťa je hladovanie. Zníženie prísunu kalórií. Zistili, že keď im dávali menej potravy, žili dlhšie. Keď má organizmus menší príjem potravín, tak žije dlhšie. Toto vie veda 100 rokov. Neskôr prišli na to, že odpoveďou možno nie je menej jesť, ako skrátiť okno, počas ktorého dostávali potravu,” prezradil Mesík.

„Zvieratá, ktoré majú jedla, koľko chcú, to sme aj my ľudia, tak tí jedia permanentne,” pokračoval odborník. Zapojil sa aj Bukovský. „Netreba nejesť celý deň, ale dôležité je, kedy jeme. Zlým usporiadaním kalórií počas dňa sa vystavujeme degenerácii, starnutiu a rozvoju informačného chaosu v tele,” reagoval. Čo v praxi znamená, že človek by nemal počas dňa „hladovať” dlhé hodiny, ale je lepšie aj čo i len po dvoch-troch hodinách niečo menšie zjesť. „Dobrá správa z týchto poznatkov je, že skrátenie toho okna, počas ktorého jeme, a teraz hovorím o ľuďoch, je možné predĺžiť zdravie a aj život ľudí. Zdravotný stav je možné tým výrazne zlepšiť,” dodal Mesík.



