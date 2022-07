Seriál Šťastná rybka si okamžite našiel svojich fanúšikov. Ako sa vám táto komediálna novinka natáčala?

– Moja rola nemala až taký veľký zástoj, ale vďaka režisérovi, televíznemu štábu a, samozrejme, aj vďaka môjmu „televíznemu“ synovi bolo všetko veľmi fajn.



Boli ste vraj zvedavá hlavne na Ľuboša Kostelného. Aký je podľa vás herec?

– Už som veľakrát vyjadrila moje uznanie k jeho talentu, len škoda, že ho napriek príležitostiam tak málo využívajú.



Mladých hercov zo seriálu ste poznali aj predtým?

– Niektorých áno, niektorých nie. Ale pracovalo sa mi s nimi veľmi dobre.

Herci Ľuboš Kostelný a Ida Rapaičová. Zdroj: tv joj

V seriáli hráte prevažne s pani Majkou Velšicovou. S ňou ste hrali už aj predtým.

– S Majkou máme odjakživa dobré vzťahy v súkromí aj v práci. Ale tiež si myslím, že ako herečka je využívaná veľmi jednostranne.



Hráte ešte aj v divadle?

– Adekvátne k môjmu veku! Menej a menšie zástoje. Niekedy stačí len byť...



Keď máte voľný čas, ako ho najradšej trávite?

– Veľa čítam knižky aj časopisy, počúvam hudbu... a vyšívam, pokiaľ mi to môj zrak a doktori dovolia.



A čo prechádzky, výlety? Nejaké plány na leto?

– Ja už nič veľmi neplánujem. Som vďačná za každý nový deň.



Pani Idka, máte nejaké vnúčatá?

– Žiaľ, nemám. Ale ktovie?



V televízii pravidelne opakujú filmy a seriály, v ktorých ste kedysi hrali. Pozriete si niekedy nejaký z nich?

– V starších reprízovaných filmoch a inscenáciách je už veľa kolegov, ktorí už nie sú medzi nami a z toho mi je vždy skôr smutno... Takže radšej sa nepozerám, aj keď sa za nič nehanbím!

Keby prišiel nejaký skvelý scenár, išli by ste opäť do niečo nového?

– Máte pravdu, všetko sa odvíja od scenára a dnes je tých dobrých ako šafranu. Ale vždy to bolo tak – dobrého veľa nebýva.



Aké filmy sledujete v televízii?

– Pre slabší zrak už televízii veľmi neholdujem. Šetrím si ho na iné aktivity.



Čo hovoríte na dnešnú hereckú generáciu?

– Talentov je v tomto národe veľa! Ale talent sám osebe nestačí. Dôležité je, čo sa s ním stane a kto a ako ho využije.



Máte nejaký nesplnený sen?

Môj najväčší a najkrajší sen sa splnil – robila som to, čo som milovala. Môže človek chcieť od života viac?