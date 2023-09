Jednými milovaná, inými nenávidená, no rozhodne rozruch vzbudzujúca Nora Kabrheľová (predtým Mojsejová, pozn. red.) je späť! Temperamentná dôchodkyňa sa vracia na obrazovky v plnej sile, no tentoraz sa ukáže v inej polohe, než na akú sú jej fanúšikovia zvyknutí. Iba pred pár mesiacmi sa objavila v relácii Bez servítky, do ktorej prišla ako veľká voda a súperov rozhodne nešetrila. Pomyselnú servítku pred ústa si nedáva ani na sociálnej sieti a vo svojich videách sa prihovára tak, „ako jej ústa narástli” - s nadávkami a rétorikou jej vlastnou. Diváci sa tak v maniačkach pripravujú na veľkú smršť, ktorú má spustiť práve Nora, no z jej vystupovania zostanú zrejme poriadne zaskočení.

Nora vo februári tohto roka miešala karty v relácii Bez servítky. Zdroj: TV JOJ

Zo zákulisia šou sme sa dozvedeli, že svojská hviezda sa počas celého nakrúcania správala na jej pomery až príliš umiernene, na produkciu a štáb nemala žiadne špeciálne požiadavky či maniere. K okoloidúcim v nákupnom centre a najmä súťažiacim sa správala vždy prívetivo a slušne, dokonca nechyroval ani náznak konfliktu či škriepky. Svojou úprimnosťou však naďalej nešetrila a pri hodnoteniach kolegýň ju určite do úzadia nepotlačí.

Objavila sa aj vo VIP Nákupných maniačkach. Zdroj: TV JOJ

V najnovších dieloch nebudú však chýbať jej trefné hlášky, ktorými je Norika povestná a ktorými už roky baví národ. „Boli výrazy… určite som obohatila slovenský internet na sto percent," prezradila so smiechom v rozhovore pre TV JOJ. Zo záujmu o svoju osobu sa teší aj Kabrheľová. „Ľudia ma, samozrejme, spoznávali. Ešte aj s predavačkami z predajne, kde som kupovala okuliare, som sa fotila. Aj Šarika dávala fotky. Dokonca keď išla Šarika s mojím asistentom, čo sa mi o ňu staral, tak ju ľudia spoznávali a fotila sa aj bezo mňa. Vedeli, že je to Šarika. Je to regulárna celebrita.” Sledujte ikonické Nákupné maniačky aj s Norou Kabrheľovou oddnes v novom vysielacom čase – od 16.30 hod. na JOJ.

