Marta Sládečková sa s producentom Jozefom Malíkom dala dokopy v roku 1993 a bola to láska na prvý pohľad. V roku 2005 sa však rozišli. ,,Prvý raz sme sa stretli, keď sme už mali každý za sebou pár vzťahov. Bola to láska na prvý pohľad a 11 rokov to bolo úplne perfektné. Potom si už človek zvykne a začne hľadať blšky, až to prešlo do takého štádia, že nám to prekážalo. Rozišli sme sa úplne zamatovo. Žiadne búchanie dverí, žiadne nadávky,“ priznala v roku 2013 pre Nový čas pre ženy. Postupne si však k sebe začali opäť hľadať cestu.

Marta Sládečková. Zdroj: EMIL VAŠKO



,,Tým, že sme mali spoločného psa Nathana, ktorý bol zvyknutý na oboch, starali sme sa o neho striedavo. A potom sme začali zase spolu chodiť na chalupu, na nákupy... Teraz máme už päť rokov druhého psa Arama, tiež rodézskeho ridgebacka, takže máme zase nejaké puto,“ dodala vtedy. A minulý rok otvorene priznala, ako to dopadlo. ,,S terajším priateľom Dodom sme spolu od roku 1993. Po jedenástich rokoch sme sa rozišli, no potom sme sa dali opäť dokopy," povedala v júni 2019. A dôkaz, že sa jej oplatilo vstúpiť druhýkrát do tej istej rieky, je fakt, že so svojím partnerom Dodom sa nedávno po rokoch opäť objavila v spoločnosti a správali sa k sebe ako holubičky. V auguste totiž spolu prišli na premiéru filmu Šarlatán. No kým všetci pozvaní herci s ochotou pózovali, ona s ním rýchlosťou blesku utekala pred fotografmi a zamierila si to rovno k eskalátorom a do sály.

Tam sme si ich však neskôr všimli. Jej dlhoročný priateľ Jozef sa za tie roky poriadne zmenil. Zub času sfarbil jeho husté hnedé vlasy na bielo, ale stále je to veľký fešák. A keďže herečka so svojím partnerom do spoločnosti nikdy nechodila, konečne si tak všetci mohli obzrieť jej dlhoročnú lásku.