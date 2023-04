Jana Kovalčíková (32) aktuálne hviezdi v Let's Dance po boku mladého českého tanečníka Vilda Šíru (22). Herečka je známa tým, že si súkromie stráži – a to sa týka aj jej manžela Adama Graňáka (37). Dvojica sa v spoločnosti takmer vôbec neukazuje, a preto jej polovičku verejnosť poriadne nepozná.

Kovalčíková už pár týždňov drie tanečný parket v šou Let’s Dance, kde predvádza nádherné vystúpenia a z kola na kolo je lepšia a lepšia. A to oceňujú aj porota a diváci, ktorí jej stále posielajú dostatočný počet hlasov na to, aby postúpila do ďalšieho kola. A tak sa jej fanúšikovia môžu tešiť na jej vystúpenie už túto nedeľu večer. Zaujímavosťou je, že jej manžel Adam sa ani raz neobjavil v dokrútkach. A mnohí tak ani netušia, kto je Jankin manžel.

6. kolo Let's Dance: Jana Kovalčíková a Vilda Šír počas svojho vystúpenia. Zdroj: tv markíza

Herečka sa ešte na konci leta 2020 vydala za brata známeho hokejistu Dominika Graňáka Adama. O ich svadbe vtedy nikto netušil. Rovnako o ich vzťahu sa dostávalo do médií len minimum informácií. V minulosti sa im dobre podarilo utajiť aj zásnuby, aj rozlúčku so slobodou. Janku vtedy prezradila len jej kamarátka, tiež herečka Dominika Kavaschová, ktorá z tejto veľkej akcie zdieľala niekoľko fotografií.