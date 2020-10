Herečka Zuzana Kubovčíková Šebová túto novinku prezradila v sobotu pre markizácky web. „Veľmi sa tešíme, že čakáme ďalšie bábätko a že bude mať náš Rudko súrodenca," prezradila pre portál markiza.sk Zuzana. Pre Šebovú a Kubovčíka to bude už druhý spoločný potomok. Páriku sa v decembri 2017, deň pred Vianocami, narodil synček Rudko. Ten sa tak onedlho dočká súrodenca. Či to bude braček alebo sestrička, to si dvojica zatiaľ necháva pre seba. Manželom srdečne blahoželáme.

Manželia Kubovčíkovci budú dvojnásobnými rodičmi. Zdroj: archív

