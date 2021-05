Najstaršia herečka činohry Štátneho divadla v Košiciach Beáta Drotárová prijala pozvanie od Jána Tribulu. „Keď som sa naposledy dívala na S Tribulom po horách, tak som si povedala, že keď budem mať 80 a ešte sa toho dožijem, tak ja tomu Jankovi zavolám. Už nemám žiadne filmárske či herecké sny, ale toto by som chcela zažiť, aby ma on sprevádzal po Tatrách. A Janko mi potom zavolal, skoro som umrela, o 10 rokov skôr. No povedzte, nie som ja šťastný človek, ktorému sa tesne pred smrťou plnia sny?“ smiala sa herečka, ktorá trojhodinovú túru zvládla úplne bez problémov.

Nevera po Slovensky Zdroj: archív

Stihla si zaspomínať aj na natáčanie svojej obľúbenej scény z filmu Nevera po Slovensky či na svoje vnúčatká. Okrem zmyslu pre humor predviedla aj štíhlu postavu, skvelý imidž a dokonca aj husté 3D mihalnice.

