Petr Kotvald okrem toho naspieval hity Je v tahu, Kdekdo je dál, Milujem se čím dál víc, Gejzír, Satelit alebo Mumuland. V Rádiu Melody ho vyspovedala Viktória Lancošová. Ako si spomína na 80.roky? „Bola to jedna veľká jazda, ktorá trvala päť a pol roka, keď som bol u Hanky Zagorovej a Standy Hložka. Hrali sme 320-krát do roka, to sme doma veľmi neboli. To bolo šialené, ale veľmi sme si to užívali,“ priznal.

Petr Kotvald má šesťdesiat rokov a dôvod na spomínanie. Kariéru začínal vedľa Stanislava Hložeka a Hany Zagorovej. Zdroj: ARCHÍV

Povie si občas, že mu to retro obdobie chýba? „Vôbec nie, pretože keď to v tej chvíli žijete, tak to retro nie je, ono je to retro až po tých 20 rokoch, keď v tom všetci začnú hľadať to pekné. S odstupom áno, bolo to pekné, ale ja sa iba smejem, pretože keď vidíte, ako vyzerajú topánky a oblečenie dnes, tak je to iba zdanlivo podobné, ako to bolo vtedy. Dnes sú materiály dokonalé a vy si oblečiete moderné outfity. Vtedy sme niektoré materiály zháňali mimoriadne ťažko, podpultovo, oblečenie sme si robili z materiálov, ktoré vôbec neboli na šitie oblečenia a my sme si z toho robili mikiny. Takže to bolo ako za trest. Dnes je aj preto retro ‚sranda‘ a paráda,” dodal so smiechom v Rádiu Melody. Pri pohľade na speváka si však istotne viacerí povedia, že rokmi sa vôbec nemení. Schválne, povedali by ste, že má 63 rokov?

Prečítajte si tiež: