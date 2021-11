Pesničky ako Atlantída, Biely kvet či Balada o poľných vtákoch naživo od Mekyho už počuť nikdy nebudeme. Nielen Slovensko, ale aj Česko prišlo o skvelého speváka. Rovnako to vidí aj hudobný expert Juraj Čurný. "Meky Žbirka je pre mňa jedna z najvýraznejších osobností Slovenskej a Československej populárnej hudby. A toto svoje postavenie dokazoval niekoľko desaťročí, čo je veľmi výnimočné. Nielen tým, že bol prvým Slovenským slávikom, či tým, že mal Bratislavskú Lýru, ale aj tým, že dokázal do svojej tvorby priniesť niečo zo súčasnosti. Nikdy neznel staro, ale vždy súčasne. Svojím spôsobom bol výnimočný. A aj jeho spolupráca s Kamilom Peterajom, Lacom Lučeničom, ktorý bol jeho súputníkom. Spoločne nahrali 9 skvelých albumov. Bol to československý spevák a ostal ním aj po rozdelení," prezradil nám Čurný.

"Meky bol veľmi výrazný interpret, ťažko hľadať náhradu a porovnanie. On patrí k tým interpretom, ktorí má tu výsadu, že môžeme ho definovať jedným menom. Keď sa povie Karel, každý v Čechách vie, o koho ide. Keď sa vo svete povie Michael, ide o Michaela Jacksona a keď sa povie Meky, všetci vedia, že ide o Mira Žbirku. Táto výsada je určená len výnimočným osobnostiam, ktoré sa tvorbou dokážu takto zapísať do mysle viacerých generácií. Mekyho si budú pamätať aj tie generácie, ktoré len prídu," pokračoval s tým, že naposledy sa so spevákom stretol počas premiéry jeho dokumentu v Bratislave v lete 2020.

