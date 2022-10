Nájsť spriaznenú dušu na celý život nie je ľahké. Martin Valihora o tom vie svoje. Jeho predchádzajúce vzťahy so Sašou Orviskou (39) a s Karolínou Čičátkovou (43) až do tohto štádia nedospeli.

S moderátorkou Orviskou tvorili pár, ale nikdy sa nevzali. Majú 15-ročnú dcéru Viktóriu, ktorá študuje v New Yorku, kam za ňou obaja rodičia lietajú, a dobre vychádzajú aj so svojimi novými polovičkami. Dokonca nemajú problém v New Yorku bývať spolu v priestrannom byte. Kým Saša a Karolína hovorievali, že mali muža, ktorý vedel zarobiť peniaze, ale večer nikdy nebol doma, Martinova aktuálna partnerka, herečka Natália Germani (29), mala svojím spôsobom šťastie. V čase covidu Martin tak často nekoncertoval, takže ho mala pomerne dlhý čas len pre seba. Natália mu vo februári 2020 porodila dcérku Zunu. Martin dokonca kvôli Natálii výrazne schudol zo svojich 106 kg, a to dokonca pod dozorom trénera Maroša Molnára z Extrémnych premien, zmenil aj strih vlasov, ktoré mal istý čas dlhé Ten najväčší dôkaz lásky však ešte len chystá. „Ľúbime sa a ideme sa zobrať, chceme fungovať ako rodina, záleží mi na tom. Svadby budú dve a tá slovenská v lete.“

Natália Germáni, Zuna a Martin Valihora sú spolu šťastní a onedlho budú tvoriť rodinku aj oficiálne. Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

Prečo by mali byť svadby dve, nešpecifikoval, ale môžeme sa domnievať, že vzhľadom na časté lietanie do USA, kde má spomínanú dcéru, veľa priateľov a hudobníkov, by tá druhá mohla byť práve tam.

Martin sa ešte pred svadbou, v decembri, postaví do ringu v rámci Fight Night Challenge. Hoci dlhé roky trénoval thajský box, ale mal v ňom pauzu, vyhovuje mu, že sa súboj v ringu odohrá len na päste. Pravdepodobne to bude jeho prvý aj posledný zápas. Keď sme sa pýtali, či ho nakopne k svadbe, odpovedal: „To ma nakopne k tomu, aby som takúto ponuku už neprijal.“









