Vágner bol Zagorovej kapelníkom aj dôverníkom a počas rokov spolupráce sa medzi nimi vyvinulo to najužšie puto. Kedysi dokonca prežili spolu románik. A čo bolo v spomínanom liste, ktorý mu Hana dodatočne poslala? „Milý Kájo, čo napísať o nás dvoch, keď azda už všetko bolo napísané alebo povedané? Si výnimočný muzikant, jedna z najvýraznejších osobností, ktoré som v živote stretla. A to mi umožnilo, že ja som bola ten ‚tvorivý duch‘, mohla som sa usmievať a ty si bol ten, ktorý všetko organizoval, hádal sa a bojoval. Hlavne sa však to naše osudové stretnutie zmenilo v kamarátstvo, ktoré trvá až 50 rokov, poznáme svoje dobré i zlé vlastnosti, vieme o nich. Keď vznikol nejaký problém, zaznelo: ‚Prepáč, musím zavolať Hanke‘ a ja zase: ‚Prepáč, musím sa poradiť s Karlem‘. Dodnes viem a ty to vieš tiež, že čokoľvek sa stane, prvý človek, ktorému zavolám, budeš práve ty. To je to kamarátstvo medzi mužom a ženou, na ktoré ty veľmi neveríš a ja som zaň veľmi rada. Mám ťa veľmi rada a tak už to zostane! Hanka.“

Štefan Margita a Hana Zagorová na fotke, ktorú spevák zverejnil v deň úmrtia jeho milovanej manželky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Chuggp0qJ0y/

Vágner tieto slová čítal v deň úmrtia milovanej Haničky. Z jej náhleho odchodu bol totálne zdrvený. Nezdvíhal telefón, nedokázal hovoriť. Napriek tomu jej odpísal do neba: „Je strašne ťažké prijať ten fakt, že už sa nikdy neuvidíme, že si už nikdy nezavoláme, ale pre mňa si nesmrteľná. Nielen svojím priateľstvom, láskavosťou a dušičkou, ale všetkými tými spoločne prežitými rokmi, keď sme mali rovnakú cestu a ciele, keď sme sa navzájom dopĺňali a ovplyvňovali, že dnes môžem povedať, že obrovský kus tvojej duše vo mne navždy zostane a pretrvá.“



