Mladý začínajúci herec z markizáckeho seriálu Pán profesor bol v šou najväčším nováčikom, no ukázalo sa, že správnou voľbou. Každé číslo zvládol na jednotku a zakaždým dokázal, že sa vie nielen perfektne hýbať, ale aj vynikajúco spievať. Niet divu, že nakoniec celú šiestu sériu vyhral práve on.

Víťazom šiestej série Tvojej tváre sa stal Martin Klinčúch. Zdroj: tv markíza

Jeho mama Gabika neskrývala emócie. „Som dojatá hrdá šťastná mama. Ďakujem, že ste verili v jeho talent, skromnosť a húževnatosť,” napísala pani Klinčúchová na sociálnej sieti. Pod jej komentárom hneď začali naskakovať ďalšie pozitívne slová. „My sme brali ako víťazstvo už len to, že sa tam dostal a ani vo sne by mi nenapadlo, že to aj vyhrá. Tešíme sa veľmi,” pokračovala hrdá mama. Každému, kto reagoval na víťazstvo jej syna, odpísala a poďakovala. Je teda jasné, že slušnosť a skromnosť zdedil Martin jednoznačne po svojej mamine.

