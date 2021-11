Mesut je už po druhýkrát farmárom týždňa. Keď však príde hospodár Martin na kontrolu zadaných úloh, hneď na začiatku ho skritizuje. ,,Veci po zemi rozhádzané. Takto si kazíš imidž?” spucuje ho Bagar. ,,Tak… Topiaci sa aj slamky chytá,” odvrkne mu Mesut. ,,To mi prosím ťa vysvetli, ako to s týmto súvisí táto ľudová múdrosť,” nechápavo sa opýta Martin. ,,Keď je všetko dobré, tak už na poriadok sa obraciate voči mne,” arogantne odpovie Mesut a Martin iba šokovane vypúli oči: ,,Ja som topiaci?”

Hospodár Martin Mesutovi vyčistil žalúdok. Zdroj: tv markíza

Keď následne vyjdú na zvonicu, Martin ho pochváli, že pracovitosť mu vytknúť nemôže, no prekáža mu na ňom celkom iná vec. ,,Tá pýcha a arogancia, to sa mi nepáči,” prehovorí mu Martin do duše. ,,To sa vám zdá. To vôbec sa ešte tak dobre nepoznáme,” znie frajerská reakcia Mesuta. ,,Nasral ma Martin, že mi tam rozpráva, že som pyšný. Je rád, že som farmár týždňa, že dokončujem zvonicu a potom mi rozpráva, že som namyslený. A to mi vadí,” povie osamote do kamery. Duelantskú časť si pozrite zajtra večer na Markíze.