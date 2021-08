Hospodár Martin Bagar (50) bol vždy veľký jedák, no najväčšie problémy s váhou nastali, keď prestal fajčiť. Začal viac jesť a ručička na váhe mu stúpala. V minulosti schudol, no dnes má opäť brucho.

„Vždy som si vravel, že keď som mal guráž prestať fajčiť, budem vedieť aj schudnúť. No keď váha ukazovala skoro 130 kilogramov, vedel som, že je zle,“ zaspomínal si Bagar ešte v roku 2018. Zhodil 30 kíl, no potom sa nedokázal dostať pod váhu 105 kg. Dal sa na 16-hodinovú hladovku, no kilá neubúdali.

Hospodár z Farmy Martin Bagár. Zdroj: INSTAGRAM

Aktuálne má riadne brucho, čo predviedol na statku, kde sa už chystá nová Farma. „Romanka, ty už jedz, prosím ťa. Takto máš vyzerať,“ odporučil Martin štíhlej exfarmárke Romane, ktorá ho točila na video. Vzápätí si vyhrnul tričko, pod ktorým skrýva pribraté brucho. To musel byť veru výdatný obed...

