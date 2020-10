Chalani si najnovšie pozvali medzi seba svojho kamaráta, hokejistu Andreja Sekeru. ,,Ešte máš dva roky zmluvu, máš už nejakú víziu, čo potom?“ zaujímalo Valábika. ,,Tak chcel by som robiť niečo so športom. Najlepší by bol hokej, lebo ten som robil celý život, ale určite aj taký všeobecný šport. Spraviť nejaké športovisko, nejakú akadémiu pre deti. Aby tam mohli športovať a trénovať kvázi zadarmo a aby boli rodičia odbremenení od všetkých poplatkov,“ odhalil svoje plány Sekera, ktorý otvorene porozprával aj o platoch v NHL a o tom, ako si každý myslí, že hokejisti za mlákou zarábajú horibilné peniaze.

Hokejista Andrej Sekera bude hosťom relácie Gáboríka a Valábika. Zdroj: RTVS

,,Tá nová zmluva sa podpisovala na 6 rokov. Tak si zoberte, že podpíšete zmluvu na milión dolárov. 50 % sú dane, to ani neuvidíte. Z tých 50 %, čo vám ostane, vám hneď ďalších 20 % berie esrow (to je zložka, vďaka ktorej sa hráči podieľajú na financovaní a chode ligy), takže 70 % z milióna je preč, ešte ste sa ani nepozreli na účet. Teraz z tých 30 % musíte zaplatiť agenta, to býva od 2 do 5 %. No a potom sú tam náklady na život, Amerika nie je lacná. A v niektorých štátoch, ako je štát New York, kde sú dane 55 až 60 %, si chalani všetko poplatia a niektorí budú pomaly na nule,“ povedal. Časť s Andrejom Sekerom uvidíte už v utorok na RTVS.