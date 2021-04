Je jasné, že keď sa 5 žien stretne pri jednom stole, nemôže to dopadnúť dobre. A tak sa aj stalo. V posledný večer v šou Bez servítky to poriadne vrelo.

Päť žien, päť domácností, päť jedál a iba jedna víťazka. V piatkovej časti bolo poriadne dusno. Celý čas bolo jasné, že idylický večer to rozhodne nebude. Vygradovalo to najmä na konci, keď Barbara podávala dezert a Denisa ho kritizovala. „Toto je krásne, ale radšej by som sa dobre nažrala. Toto som jesť nechcela. Nič mi nechutilo,” zahlásila. „Sto ľudí, sto chutí, a to sme ešte aj ženy,” bránila sa Barbara.

No športovkyňa jej nič nedarovala. „Ako môžeš niečo hodnotiť, keď si u mňa neochutnala? Ako môžeš vedieť, ako chutil dezert u mňa?!” začala kričať na Barbaru. Tá sa len ticho pozerala. „Poznám ten dezert, bola som v Thajsku, viem veľmi dobre, o čo ide. Nemám rada sladko-slané kombinácie,” bránila sa Barbara, no futbalistka stále vykrikovala. Skoro ako na trhu.