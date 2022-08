Herečka bola vydatá celkovo dvakrát. Manželstvo s jej študentskou láskou jej nevydržalo, no narodila sa jej dcéra Zuzana. Jej druhým manželom bol herec Štefan Kožka, s ktorým mala dcéru Rebeccu. Aj keď manželstvo s hercom jej dalo poriadne zabrať, Kožka v roku 2020 podľahol covidu. Pre herečku, hoci už spolu neboli, to bolo náročné obdobie, ale vďaka rodine a priateľom to nakoniec zvládla.

Herečka Zuzana Skopálová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Počas pandémie sa na nejaký čas zamestnala dokonca aj v banke, no k herectvu ju to stále ťahalo. Najnovšie ju diváci môžu znova vídať v Rodinných prípadoch na Markíze. Treba uznať, že Zuzana sa od čias, keď hrala princeznú v rozprávke, takmer vôbec nezmenila. Stále má štíhlu postavu a blond vlasy. Za tie roky jej síce pribudli jemné vrásky, no to k jej veku už patrí.



Prečítajte si tiež: