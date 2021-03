Herečka Zuzana Kronerová (68) si otužovanie zamilovala ešte pred samotným natáčaním filmu Baba z ľadu. S ponáraním do studenej vody však musela jedného dňa prestať. Prečo?

Ako sa Kronerová k tejto momentálne veľmi populárnej činnosti dostala? „S otužovaním som začala najprv na Zlatých pieskoch a vzápätí v pražskom Braníku vo Vltave, ktorá mala v septembri 15 stupňov. Najskôr to bol šok, ale môj pražský tréner mi poradil, nech do rieky smelo zostúpim, presne ako po schodíkoch do metra,“ povedala v rozhovore pre český Blesk.

Zuzana Kronerová si zamilovala otužovanie. Zábery z filmu Bába z ledu. Zdroj: rtvs

Napriek tomu, že zdravotný benefit bol obrovský, musela s tým skončiť. „Za celý rok som nedostala chrípku, dokonca ani nádchu! A okrem fyzickej zdatnosti prináša otužovanie dobrú náladu a chuť do života. Proti covidu to však nestačilo,” dodala s tým, že pre koronu otužovať prestala, no možno sa k tomu na jar vráti.

