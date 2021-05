Studenkovej talent sa nedá odoprieť, a aj preto patrí medzi naše najlepšie herečky. Pred pár dňami oslávila 67 rokov, no jej vek by jej hádal iba málokto. Ako vníma vetu, keď jej niekto povie, že je krásna?

Zdena Studenková v stredu oslávila 67 rokov. Zdroj: Archív

„Potrebujem to počuť od môjho partnera, nepotrebujem to počuť od režiséra ani od ľudí. To, čo najviac neznášam, je, keď mi niekto po predstavení povie – taká si tam bola pekná. Tým mi však nelichotí, naopak, mne to prekáža,” prekvapila Studenková v rozhovore týždenníka Rytmus života a vzápätí vysvetlila, ako to myslela. „Nechcem byť na javisku krásna! Chcem byť na javisku smutná, veselá, škaredá, skrátka, chcem tam byť tou postavou, ktorú hrám,” dodala Zdena.

Prečítajte si tiež: