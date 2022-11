Zdena Studenková (68) je známa tým, že si nedáva servítku pred ústa. Čo na srdci, to na jazyku. Herečka nedávno vydala kuchársku knihu. Mala k tomu malú autogramiádu, kde prezradila aj to, ako kniha vznikala. Okrem toho poukázala na dnešné mladé matky a práve tým venovala vážny odkaz.

Studenková je v jednom kolotoči. Má svoje vlastné predstavenie Shirley Valentine, okrem toho pôsobí v národnom divadle a na obrazovkách ako hádačka v jojkárskom Inkognite. Onedlho si to namieri do českého seriálu Ordinácia v ružovej záhrade. Herečka nedávno pokrstila svoju novú knihu o varení. Tú pár dní nato predstavila na knižnom veľtrhu, kde debatovala s moderátorkou o tom, čo si v nej čitatelia nájdu.

Prezentácia kuchárskej knihy od herečky Zdeny Studenkovej v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Zdena opísala aj svoje prvé skúsenosti s pečením bublaniny, keď mala iba 9 rokov. Prezradila aj to, že rozhodne nie je typ ženy, ktorá konzumuje iba šalátové listy. Priznala, že miluje jedlo a rada zájde aj do reštaurácie. Spomenula aj to, že mladé matky sa nedostatočne venujú deťom v kuchyni. Umelkyňa totiž nedá dopustiť práve na domácu kuchyňu.

„Prosím, mladé ženy, hlavne na vás apelujem, a keď máte aj malé deti, prosím, varte tým deťom a hlavne na každé narodeniny im upečte čo i len možno malý koláčik a ozdobte im ho, lebo tie deti si to zapamätajú! To je to, čo im vy odovzdáte do tých ďalších generácií, a to je dôležité, mať tú rodinu. Ale nielenže mám rodinu, ale je potrebné sa o ňu aj postarať. A vychovať deti v spomienke, že jéj, toto mi robila mamička, babička, lebo to je najdôležitejšie pri formovaní vnútra toho dieťaťa,“ zahlásila Studenková, za čo si vyslúžila veľký potlesk od prítomných hostí.



