Herečke Táni Pauhofovej (38) sa darí v práci aj v súkromí. Natáča jeden film za druhým a minulý rok sa vydala za svojho o desať rokov mladšieho priateľa Jonatána. No a na nedávnej premiére v Prahe vzbudila veľké špekulácie. Že by voľnou blúzkou naozaj skrývala rastúce bruško?

Hoci film Známi neznámi od producentky Wandy Adamík Hrycovej mal u nás premiéru už minulý rok, do českých kín sa dostal až teraz. Na premiéru, ktorá sa v Prahe konala minulý týždeň, dorazili všetky jej herecké hviezdy vrátane Tomáša Maštalíra, Petry Polnišovej a Táne Pauhofovej. A práve pri pohľade na ňu nastali veľké špekulácie. Herečka, ktorá si na podobné udalosti nikdy neváhala obliecť top, ktorý jej odhaľoval brucho či obtiahnuté kúsky, teraz siahla po voľnej blúzke a voľných pohodlných nohaviciach. Že by chcela takto maskovať svoju sladkú novinku? Z jej okolia nám totiž asi už traja ľudia povedali, že Táňa by mala čakať prvé dieťatko, no zatiaľ si túto informáciu necháva iba pre seba a blízku rodinu.

Táňa Pauhofová si vo filme zahrala po boku Tomáša Měcháčka. Zdroj: youtube.com

