V máji tohto roku sa v médiách objavila informácia, že markizácky seriál Horná Dolná sa ďalej natáčať už nebude. Informácia prekvapila nielen hercov, ale aj miestnych obyvateľov dedinky Nová Lehota, ktorých seriál poriadne preslávil. „Nám je za dedinčanmi veľmi smutno, ale to je už život. Pre nás hercov to nebolo veľké prekvapenie. Aj sme to čakali. Ten projekt išiel už takmer 9. rok a bolo to naozaj už veľmi dlho. Bol to jeden z najdlhších televíznych seriálov. Už to celé potrebovalo nejaký oddych. Zaskočení sme teda neboli. To, že Horná Dolná sa končí, mi bolo síce veľmi ľúto, no veľké slzy neboli. Na poslednom nakrúcacom dni však nejaké boli. Tam sme sa všetci spoločne lúčili a nechýbali ani dedinčania. Vytvorili sme si krásne vzťahy, bolo to dojímavé,” prezradila nám herečka, ktorá sa do dediny plánuje vrátiť.

Horná Dolná. Peťa Polnišová a Dano Heriban. Zdroj: Archív NMH

„So Zuzkou Šebovou sme sa dohodli, že tam spolu pôjdeme na výlet,“ pokračovala Petra. Diváci však smútiť nemusia, herečka má plány a aj ďalšie ponuky. „Ešte stále dotáčam seriál Pán profesor a v televízii Markíza budem aj v ďalšom seriáli. Ešte o tom nemôžem hovoriť, ale komédia to tentoraz nebude a veľmi sa na to teším,” dodala herečka.

