Lucia Hurajová (45), ktorá aktuálne hrá v seriáli Šťastní vs. Šťastní, v súkromí až taká šťastná nie je. Ako sme nedávno informovali v denníku Plus JEDEN DEŇ, herečka a jej manžel Richard sa rozviedli. Brunetke tak stroskotalo už druhé manželstvo. Čo bolo hlavnou príčinou?

Hurajová sa iba pár týždňov dozadu zaradila medzi známe rozvedené Slovenky. „Manželia už viackrát riešili odlúčenie. V ich prípade nešlo o žiadnu tretiu osobu, ale o povahové rozdiely. Na sklonku starého roka si však povedali, že tomu dajú ešte šancu,“ dozvedeli sme sa nedávno z dobre informovaného zdroja. Nakoniec to však ďalším „udobrením” neskončilo. „Dvojica sa ešte v januári rozviedla,“ informoval nás náš zdroj. Napriek tomu, že nám na telefonáty ani SMS nereagovala, Lucia svoj rozvod neskôr potvrdila týždenníku Šarm. Obaja sa však snažia vychádzať spolu dobre, aby boli aj naďalej tými najlepšími rodičmi pre ich tri spoločné deti.

Helena Krajčiová a Lucia Hurajová (vpravo) v seriáli Šťastní vs šťastní. Zdroj: photo by MAYO HIRC

„Vzhľadom na naše odlišnosti vo všetkých úrovniach života sme sa rozhodli ďalej nepokračovať v spoločnej životnej ceste ako partneri. Naďalej však chceme byť tými najlepšími rodičmi pre naše deti,” prezradila Hurajová pre spomínaný týždenník, kde opísala pravý dôvod ich rozvodu. Z ich manželstva vzišli ich tri krásne deti, najstarší syn Maximilián (9), ktorý sa narodil v januári 2013, a dcérky, dvojičky Izabela (5) a Sofia (5). Prvý raz stihla otehotnieť ani nie rok od avizovaného rozvodu so známym hudobníkom Oskarom Rózsom.

Rozvod s Rózsom

Herečka bola v minulosti vydatá za temperamentného Oskara Rózsu. Bezdetné manželstvo sa však po troch rokoch v tichosti rozpadlo. Presne v tom čase denník Plus JEDEN DEŇ Luciu niekoľkokrát pristihol v dôvernej spoločnosti speváka Kamila Mikulčíka, ktorý bol v tom čase ženatý za herečku Kristínu Farkašovú. Dôvodom rozvodu Hurajovej a Rózsu mala byť údajná dvojnásobná nevera. Mladú milenku mal mať aj Oskar. Manželstvo hudobného skladateľa a známej herečky sa tak po troch rokoch ocitlo v troskách. To, že Lucia sa v tom čase zaplietla s kolegom, sa niekoľko mesiacov šuškalo aj v hereckých kruhoch. O tajných stretnutiach Hurajovej a jej kolegu Mikulčíka vedel azda každý.

Lucia Hurajová a Oskar Rózsa, keď im to klapalo a boli manželmi. Zdroj: Archív N. Č.

„Kamil sa stretáva s Luciou väčšinou vo Viedni. Viacerí Slováci ich videli v krčmičkách v okolí Naschmarktu, správali sa ako milenci,“ prezradil vtedy zdroj z hereckého prostredia. Prekvapujúco v tom čase stroskotalo aj Mikulčíkovo manželstvo s Farkašovou. Kamilovi a Lucii mohlo hrať do karát aj to, že obaja účinkovali v Túlavom divadle a často mali predstavenia mimo Bratislavy. Zblížila ich teda práca v spoločných hrách. Nikto z dvojice však nikdy nepotvrdil, že mali medzi sebou niečo viac ako iba kamarátstvo. Hurajovú však tešilo, že sa ich cesty s Rózsom rozišli v dobrom. „Na môjho muža nedám dopustiť. S manželom mám naozaj vynikajúci vzťah a dúfam, že ho nič nepokazí,“ povedala v roku 2011.

Jej ex Rózsa sa neskôr zahľadel do exotickej krásky Manji, s ktorou už zdieľal aj spoločnú domácnosť v Banskej Štiavnici. No Oskarovi napokon nevydržal ani tento vzťah a šťastie našiel až po boku speváčky a bývalej superstaristky Zdenky Prednej. Obaja svoju lásku na jeseň 2016 spečatili svadbou. Zatiaľ čo dvojica si žije harmonický život a spolu vychováva dvoch synov, jeho ex Hurajová ostala sama. S herečkou sme sa snažili opäť spojiť telefonicky, no svoje súkromie komentovať nechcela ani tentoraz.

